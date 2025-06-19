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臉書社團成非法清運溫床 台南查獲1起...店家誤信無照業者恐遭連坐罰
台南市南區日前出現一批遭棄置裝修廢棄物，其中還有標示清楚的商家招牌，環保局追查發現，廢棄物來自中西區一間裝修中的店家，該店家圖方便竟在臉書社團發文徵求清運服務，並透過私訊與「潘男」聯絡上，未料對方並無合法清除資格，載走後便隨意棄置。環保局除依法開罰潘男，也要求店家連帶負起清除責任。
環保局提醒，臉書社團已成非法清運的溫床，不少業者打著「快速清除」名號招攬生意，實際上卻沒有任何合法證照，將民眾交付的廢棄物隨意棄置，嚴重汙染環境。若民眾未加查證就輕信委託，極可能誤踩紅線，甚至被追究共犯責任。
環保局長許仁澤表示，網路雖提供便利，但也潛藏風險，呼籲市民清運廢棄物前務必確認業者資格，避免得不償失。他也呼籲，多數業者投入了大量時間、人力、金錢，才取得政府許可，呼籲勿以身試法，或以合法掩護非法，不僅遺忘身為環境保護專責人員的初衷，最終還成為汙染環境和危害人民生活品質的共犯。
為避免類似事件再次發生，環保局提醒民眾在委託廢棄物清運時務必謹慎。一是事前查證身分，可向環保局、南市廢棄物清除處理商業同業公會或環境部「清除處理機構服務管理資訊系統」（https://reurl.cc/mx4r6W）查詢合格業者名單。二是簽訂合約，確認對方是否具備合法證照並了解其處理去處。三是檢查清運車輛車門是否張貼由環保單位核發的證號。若發現疑似非法清運或棄置情形，請立即通報並保留相關證據，以免誤觸法網。
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