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台中男開車猛左轉撞倒行人 法院認證「行人地獄」
台中黃姓男子開車貿然左轉台灣大道七段，當場撞上沿行人穿越道步行的張姓女子釀雙腳受傷，法院直言，黃男不禮讓行人，使我國背負「行人地獄」（a living hell for pedestrians）惡名，依過失傷害罪判他3月，可上訴。
檢警調查，黃男（45歲）2024年9月25日下午6點多，開車經沙鹿區中山路紅竹巷左轉台灣大道七段時，因貿然左轉不慎擦撞對向正行走行人穿越道的張姓女子，害張雙腳多處挫傷。
黃男在偵查、審理中均坦承，被撞的張女也指證歷歷，也出示醫院驗傷證明，另有警方道路交通事故調查等可佐。
台中地院指出，黃男開車經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，嚴重漠視行人安全，更使我國在國際上背負「行人地獄」（a living hell for pedestrians）之惡名，應依道路交通管理處罰條例加重其刑。
法院也說，黃男肇事後親自打電話報警，並表明姓名、地點請警方前來處理，符合自首減刑要件，但張女沒有調解意願，黃男至今也沒有賠償其損失。
法院考量相關情狀後，依汽車駕駛人行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行之過失傷害罪，判黃男有期徒刑3月，得易科罰金。
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