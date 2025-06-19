台中男開車猛左轉撞倒行人 法院認證「行人地獄」

台中黃姓男子開車貿然左轉台灣大道七段，當場撞上沿行人穿越道步行的張姓女子釀雙腳受傷，法院直言，黃男不禮讓行人，使我國背負「行人地獄」（a living hell for pedestrians）惡名，依過失傷害罪判他3月，可上訴。

檢警調查，黃男（45歲）2024年9月25日下午6點多，開車經沙鹿區中山路紅竹巷左轉台灣大道七段時，因貿然左轉不慎擦撞對向正行走行人穿越道的張姓女子，害張雙腳多處挫傷。

黃男在偵查、審理中均坦承，被撞的張女也指證歷歷，也出示醫院驗傷證明，另有警方道路交通事故調查等可佐。

台中地院指出，黃男開車經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，嚴重漠視行人安全，更使我國在國際上背負「行人地獄」（a living hell for pedestrians）之惡名，應依道路交通管理處罰條例加重其刑。

法院也說，黃男肇事後親自打電話報警，並表明姓名、地點請警方前來處理，符合自首減刑要件，但張女沒有調解意願，黃男至今也沒有賠償其損失。