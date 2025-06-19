快訊

退役中將高安國涉收錢當中共內應 稱「沒有背叛國家」…被問1句瞬間噤口

多所大學禁用廠牌行動電源 他帶去日本旅遊充電竟爆炸燒掉民宿地板

錯過替哥哥換位機會！印航空難奇蹟倖存者飽受折磨：希望沒活下來

聽新聞
0:00 / 0:00

貨車木條掉落機車閃避不及亡 新竹法院判須賠1348萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一輛貨車的木條掉落，造成洪姓騎士閃避不及車禍重傷，兩年後不幸離世。新竹法院判貨車駕駛、僱主及靠行公司需連帶賠償洪男4位家屬共1348萬元，其中每人精神慰撫金各300萬元。法官指出，家屬因喪親承受極大痛苦，考量被告經濟狀況與財產資料，認為此金額合理並具撫慰作用。

判決書指出，2022年9月29日陳姓貨運曳引車司機，在行經竹市北區西濱路1段，因疏忽未將車板台置物箱內載運的木條捆紮牢固，導致其中一根木條鬆脫並掉落至路面上。僅1分鐘後，洪姓機車騎士閃避不及，機車輾過木條後失去重心，人車倒地重傷，洪男到院前心跳停止、呼吸衰竭、腦挫傷等，經過長時間治療，仍於去年6月29日離世。

新竹地方法院審理認定，陳姓貨車司機疏忽未將貨物綑紮牢固，導致木條掉落車道，直接造成洪男的事故及死亡。陳姓司機曾主張洪男無照騎機車，應負事故主要責任，遭法院駁回，指出洪男雖有無照駕駛的行政違規行為，然而事故發生在深夜，道路光線昏暗，且掉落的木條在路面上並無任何警示，即使是有駕照的騎士，也難以避免輾過如此大體積的木條。

此外，除了陳姓司機外，法院也判決僱主和靠行的公司要連帶負損害賠償責任。由於雇主和公司未能證明在監督陳姓司機的職務執行上已盡相當注意，或雖已注意仍無法避免損害，因此要連帶對被害者家屬負損害賠償責任。

新竹法院考量洪男的母親、配偶與兩名孩子請求損害賠償，最後核定醫療及殯葬費、扶養費和精神慰撫金，其中家屬均獲300萬精神慰撫金，法官審酌家屬其等突受喪失親人之痛，精神上確受有極大痛苦，殊堪同情，而被告在刑事訴訟中陳述的智識程度、家庭經濟狀況，以及稅務電子閘門財產與所得明細表中顯示的財產與收入資料等，認原告等所受精神上之損害，均以300萬元以資撫平，應屬相當。

最後法院扣除四人各自領取的強制險理賠金後，判司機、雇主和靠行公司連帶賠償洪男母親419萬、配偶412萬、洪男兩名孩子各228萬、289萬，總共1348萬多。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

延伸閱讀

綠批新竹大車站、輕軌沒進展 竹市府：辦理中絕無延宕

新竹雙罷連署爭議延燒…綠批資料外洩 藍白罵司法淪東廠

新竹雙罷白熱化 藍綠罷免、反罷標語爭議癱瘓議會質詢

新竹雙罷免戰火燒進議場 藍綠白為手舉牌大吵質詢喊卡

相關新聞

退役中將高安國涉收錢當中共內應 嗆「誰背叛國家？胡說八道」

陸軍退役中將高安國涉收受中共資助，意圖在台整建武裝組織、策畫顛覆政府，承諾充當內應助共軍攻台，檢方依國安法等罪起訴高等6...

不滿父遭造謠特工洗產地、沈伯洋今告臉書粉專 另要傅崐萁道歉

民進黨立委沈伯洋父親沈土城近日遭臉書粉專惡意造謠「特工」、「洗產地」，今沈伯洋在律師陪同下代替父親遞交告訴狀，沈土城提告...

6年真心換絕情 絕望小三以死相逼：要讓他家變凶宅

高雄市一名邱姓女子戀上人夫，兩人相戀6年甚至帶回男方家，卻在前年6月突然被男方提分手，讓邱女幾近崩潰向友人哭訴被男方騙了...

台中男開車猛左轉撞倒行人 法院認證「行人地獄」

台中黃姓男子開車貿然左轉台灣大道七段，當場撞上沿行人穿越道步行的張姓女子釀雙腳受傷，法院直言，黃男不禮讓行人，使我國背負...

貨車木條掉落機車閃避不及亡 新竹法院判須賠1348萬

新竹一輛貨車的木條掉落，造成洪姓騎士閃避不及車禍重傷，兩年後不幸離世。新竹法院判貨車駕駛、僱主及靠行公司需連帶賠償洪男4...

大陸疫情叫不到乾燥蔬菜 不肖業者變造來源5次出貨給統一

專精乾燥蔬菜進口、製造的鑽荃有限公司，因疫情期間無法自合格大陸供貨源進貨，鑽荃公司黃姓負責人便從其他不合規的供應商叫貨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。