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大陸疫情叫不到乾燥蔬菜 不肖業者變造來源5次出貨給統一
專精乾燥蔬菜進口、製造的鑽荃有限公司，因疫情期間無法自合格大陸供貨源進貨，鑽荃公司黃姓負責人便從其他不合規的供應商叫貨，再偽造供貨來源證明出貨，前後出貨5次給統一企業，高雄地院審理後，依偽造準公文書罪，合併判有期徒刑11月。
判決指出，鑽荃公司為統一企業供應商，依規定購買原物料時須附上生產履歷以利溯源，供貨來源除非經統一企業同意變更，否則僅能依統一企業登載的供貨來源出貨。
但2022年間，因中國大陸地區疫情封城，黃女無法順利自大陸購得足夠的合格乾燥蔬菜原物料，只能轉向其他不在供應商系統內的來源購買。
黃女為求順利出貨，自其他非合格供貨廠商叫貨，再指示員工以修圖軟體變更出貨廠商名稱及產品名稱，讓統一企業誤以為黃女是按規定出貨，自2022年5月至12月止，成功以此方式出貨5次，獲利674萬元。
後來統一抓包黃女手法，向保七總隊報警，警方隨即報請雄檢偵辦，查出黃女涉嫌偽造出貨來源及產品名稱，依詐欺罪、行使變造私文書及公文書等罪嫌對黃女提起公訴。
高雄地院審理時，黃女坦承犯行，不過否認是因為乾燥蔬菜農藥檢驗不合格，才變造相關證明。
法官認為，黃女這批偽造出貨商的產品，經送驗後並無農藥檢驗超標等情形，因檢方未舉證這批產品有攙偽假冒等情況，與食安法構成要件有別，認黃女構成詐欺取財、偽造文書等罪，從重以行使變造準公文書論罪。
因黃女先前也曾有攙偽假冒茶葉之犯行，且被法院判刑在案，緩刑期間再犯變造私文書等犯行，依違反變造準公文書罪共5罪，各判刑6月，合併執行11月。可上訴。
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