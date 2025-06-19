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美女法官發言影片遭惡意剪輯引罵 法官協會：剛好坐實法庭直播疑慮

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法院日前舉辦「法庭直播」公聽會，台灣高等法院法官文家倩出席表達意見，影片卻被刻意剪輯放上網路，引起網友謾罵留言；中華民國法官協會今發聲明指出，此一事件坐實法庭直播影片易遭惡意剪輯，扭曲法庭活動，呼籲立委不要輕忽，務必暫緩毫無配套的修法提案。

協會指出，公聽會當天，連同文家倩在內的學者專家共計15人，與立委們輪流發言，並無特定人士針鋒相對的情形，但會後文家倩的發言影片遭到網路媒體剪輯，並與立委黃國昌的發言影片重組，再附上「神仙打架！民進黨派出高等法院美女法官辯論！黃國昌正面對決！實力輾壓！全場燃爆！」的聳動標題後上傳，底下即出現大量謾罵文家倩的留言，其中不乏有人身攻擊、性別歧視、汙衊司法的言論。

協會表示，黃國昌近日在立法院質詢，公開播放所謂「京華城案偵訊音檔」，藉以批評檢察官的問案語氣，並聲稱只是「示範帶」，未言明是正式偵訊錄音，但法務部仍發出公開聲明，質疑音檔來源，批評此一「公審」作法誤導視聽，有藉國會質詢干擾審判中個案之虞。

協會認為，兩個新聞事件正好坐實各界對法庭活動公開播送（直播）的疑慮，並非空穴來風、抗拒改革。現今的網路生態，究竟是立院長達數小時的全程直播影片流量高？還是從標題到內容都為了吸睛而再製過的短影片更多人看？

聲明指出，將來出現的「法庭影音」，無法保證內容完整真正、來源合法可信，很可能是別有用心的人自行或藉由AI科技竄改、仿製，以偏頗剪輯、惡意拼湊、聳動下標撰文等手法「創作」出來的「作品」，如此扭曲法庭活動，根本不是將法庭活動公開透明化，遑論監督司法！

協會表示，試想，高流量不肖網紅若企圖操控審理中個案、蹭爭議事件流量，藉此左右輿論風向，或用以攻擊法庭上的特定人（被告、告訴人、證人、國民法官等），順便請你按讚、訂閱、開啟小鈴鐺、搞業配，誰能制約？如何約束？

協會指出，目前法院組織法的修正草案，相關配套付之闕如就逕付二讀，欠缺如同英美的藐視法庭罪，無法遏止民眾惡意剪輯加工法庭直播畫面，亦欠缺如同美國的妨害司法公正罪，無法處罰騷擾證人及國民法官之人，更沒有網路平台強制下架或及時移除影片的規範。

協會表示，一旦依此條文通過，你我都可能是隱私、個資被侵犯的受害人，或個案訴訟程序因此大受干擾，傷害最深的還是司法公信力及民眾訴訟權益，因此再次深切呼籲提案修法的立委切勿輕忽上述顧慮，務必重新檢視修正案，暫緩毫無配套的法庭直播修法提案。

法官文家倩。圖／取自司法院網站
法官文家倩。圖／取自司法院網站

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