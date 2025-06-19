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退役中將高安國涉收錢當中共內應 嗆「誰背叛國家？胡說八道」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陸軍退役中將高安國涉收受中共資助，意圖在台整建武裝組織、策畫顛覆政府，承諾充當內應助共軍攻台，檢方依國安法等罪起訴高等6人，並求處10年以上重刑，是史上涉共諜退役最高將領；台灣高等法院今首度審理，媒體詢問是否後悔投共、為何背叛國家？高回「沒有背叛國家，誰背叛國家？胡說八道」，當被問及「收了多少錢？」則瞬間噤口。

同案被起訴的還有高安國女友劉逸蓁、台灣軍政府發言人侯紹康（高安國義子）、退役陸軍司令部後勤部少校張勝豪、退役陸軍中尉邱榮鴻、侯紹康下線陳敬淮，5人各被檢方求處3年5月至8年以上徒刑。高院今天除傳高外，也審理劉逸蓁的部分。

高安國是已故警總司令綠島指揮部少將高篤倫的兒子，高篤倫曾參與國共徐蚌會戰。高安國曾在美國陸軍步兵學校高級班、陸軍指參學院、革命實踐研究院等單位進修，曾任陸軍六軍團指揮部中將副指揮官、花東防衛司令部司令官。2014年，高安國與30位退將前往廈門參加將軍論壇，呼籲國軍勿阻止解放軍攻台，引發關注。

檢方起訴指出，高安國、侯紹康於2018至2024年間，在中華統一促進黨總裁張安樂引薦下，假借交流名義進出大陸，結識中共情治人員，接受資助在台發展共諜組織，物色吸收現退役軍人，並由侯策畫成立武裝內應組織及工作據點，吸收張勝豪、邱榮鴻與陳敬淮，刺探、蒐集軍中機敏資料及軍事要塞戰略部署資訊。

2024年9月，高安國等人還召集組織成員，在北部海岸勘查地形，使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，研究何種地形有利解放軍入侵，並向中共回報，承諾戰時充當武裝內應，裡應外合協助攻台。

高安國撰寫多份「統一計畫書」，編列預算上千萬元，交給對口單位廈門台辦審查，親赴大陸收受500萬金援，其餘成員分獲數10至100萬元不等諜報資助，總計近千萬元。

高安國2022年發表「致台灣將士」影片，影片中他身穿迷彩服，站在「反獨促統」標語前，宣揚「結合統派完成中國統一神聖使命」，被國防部軍事安全總隊盯上。高被捕後，「中共中央台灣工作辦公室」隔海聲援，公開彼此關係。高檢署前年發動兩波搜索，聲押高安國等6人獲准，起訴移審法院裁定續押。

本件因涉及國安機密，法院採不公開審理。

共諜案被告劉逸蓁。記者王宏舜／攝影
共諜案被告劉逸蓁。記者王宏舜／攝影
陸軍退役中將高安國涉收受中共資助，意圖顛覆政府，充當共軍內應，被依國安法等罪起訴，台灣高等法院今行審判程序，高被押進法庭時駁斥「沒有背叛國家，誰背叛國家？胡說八道」，但被問及「收了多少錢？」則噤口。記者王宏舜／攝影
陸軍退役中將高安國涉收受中共資助，意圖顛覆政府，充當共軍內應，被依國安法等罪起訴，台灣高等法院今行審判程序，高被押進法庭時駁斥「沒有背叛國家，誰背叛國家？胡說八道」，但被問及「收了多少錢？」則噤口。記者王宏舜／攝影

陸軍 國安法 中共

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