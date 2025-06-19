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影／海安路夜晚永遠不會無聊！泥醉男闖手表店 大談人生理想
38歲黎姓男子今天清晨喝酒喝到泥醉，4時許在台南市中西區海安路上馬路大聲喧嘩，影響附近商家；巡邏員警獲報到場，眼見他非管束不能預防救護自己或他人生命、身體危險，且無法溝通，當場依警察職權行使法規定保護管束，待其酒醒冷靜後，再讓其返家。
海安路上店家「時見玩錶」拍下黎姓男子被壓制逮捕過程，放上「WANgT時見」指出，昨晚黎衝進店內，大喊「給我最貴的表」，結果接下來卻開始大談人生、感情、甚至事業理想，看著SEIKO和CITIZEN手表，堅持要「跟過去斷開、從現在開始走正路」。
店家表示，黎姓男子最後在警察的陪同下平安離開，還不忘回頭說「這裡比夜店還亮，很適合讓人重新做人」，海安路的夜晚果然永遠不會無聊，賣表的店被當成人生輔導中心，並標籤「手錶店日常」、「南部限定荒唐事」。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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