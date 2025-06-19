不滿父遭造謠特工洗產地、沈伯洋今告臉書粉專 另要傅崐萁道歉

民進黨立委沈伯洋父親沈土城近日遭臉書粉專惡意造謠「特工」、「洗產地」，今沈伯洋在律師陪同下代替父親遞交告訴狀，沈土城提告臉書粉專經營者等人涉妨害名譽，另沈伯洋也指出，黑熊學院1380元防災包是台灣製、日本製「不是中國淘寶貨」，超過10樣東西是1380元，價格是非常優惠。

沈伯洋表示，立委時常被評論，但無論如何不該擴及家人，這是對老婆小孩的威脅，還有對父親惡意造謠採取法律行動。沈今日代父親沈土城遞交刑事告訴狀，提告3個臉書粉專、帳戶經營者涉妨害名譽。

沈伯洋及律師陳又新指出，造謠源頭是香港大公報、文匯報等境外勢力，而臉書粉專「肆拾而古惑」、「理觀點leo’s blog」及臉書帳戶「理哥Leo Liau」的經營者、管理者在臉書發表的內容，已非報導內容，他們涉嫌創造出虛偽不實內容，包含「 幫做特工、作保買房、洗產地」。

沈伯洋說，他已長期在臉書、新聞上澄清，今天提告再度澄清「事不過三」，如果接下來持續有網友再以「洗產地、17億、在美國有房產、特工」等傳遞造謠言論，將一併加入此次提告範圍。