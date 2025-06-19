上次嗆醫拿槍射 這次罵警「地方流氓」下場慘代價15萬

30多歲沈姓男子2年前到醫院就醫時，因不滿醫事人員未迅速處理他的傷勢，恫嚇要拿槍射醫生，被依違反醫療法判刑2月。今年1月，他酒後到派出所對著一名巡佐罵「你是流氓」、「警察流氓」等語，法官依妨害公務判沈男有期徒刑5月，如易科罰金要約15萬元。

基隆地院判決書指出，沈男今年1月3日0時6分許，酒後至基隆市警察局第二分局東光派出所內值班台前，辱罵該所正在執行勤務的林姓巡佐「你在這邊幾十年，在這邊腐化、腐爛」，經林制止，沈仍繼續對著林辱罵「你不是地方流氓嗎」、「流氓是汙辱你嗎，你可以告我」、「流氓」、「警察流氓」等語。

林當場逮捕沈男並上銬，沈被銬在辦公室內人犯戒護區，但沈仍接續罵不停，還說「沙小」、「什麼東西禿頭」等足以毀損林聲譽的言論。

沈男向法官坦承有去東光派出所，但辯稱當時有喝酒，控制不了情緒，就與對方爭吵起來。

法官指出，沈男於民國112年到醫院就醫，對於醫事人員以強暴、恐嚇妨害其執行醫療業務罪，法官判決有期徒刑2月確定，113年4月易科罰金執行完畢，如今再犯有期徒刑以上的侮辱公務員罪，依刑法加重其刑。

判決書指出，沈男前次因受傷前往衛生福利部基隆醫院急診室就診。沈明知某醫生為醫療法所稱的醫事人員，且正在醫院內執行醫療業務，因不滿醫院人員未迅速處理其傷勢，大聲咆哮，且雙手揮動比畫指向這名醫生，恫嚇稱係混基隆的，要拿槍射等語。

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