「最強奶媽」謝薇安遭控私接代言、違約解約 被討149萬免賠確定

有「最強奶媽」稱號的網紅劉又禎（謝薇安）2021年和羽化娛樂公司簽下3年合約，但羽化娛樂控她「違約私接色情、博弈代言、SOD廣告、私自為親戚朋友代言」，影響公司分潤，提告求償149萬7500元。劉女反指締約10個月僅收到2萬3500元，且還是簽約前的合作案，還稱公司私吞合作廠商交付的產品，一審判羽化公司敗訴，二審18日駁回上訴確定。

羽化娛樂提告聲稱，雙方於2021年1月簽訂合約，約定由羽化娛樂負責經紀劉又禎的演藝事業活動，契約期間自同年1月1日起至2023年12月31日止；依據合約規定，劉女不得於合約期間內私自承接演藝事業活動，但她卻違反，依約定，公司就她私接代言仍有30%的分潤權利，此部分主張公司可分潤42萬元。

劉又禎2021年11月2日透過律師函終止與羽化娛樂的合約，羽化娛樂認為她擅自終止，應負擔100萬元的違約金。另外，劉又禎拍攝非演藝活動的個人作品於YouTube「叫我謝薇安」頻道共20支影片，羽化娛樂稱委託白金多媒體公司協助，全部成本為15萬5000元，雙方合意就作品的剪輯、拍攝等支出成本分別負擔50%，因此她應該給付7萬7500元。

劉又禎則指羽化娛樂同意她應朋友請求幫忙發文時，不用收取分潤，更告知不會干涉她經營 VIP、fans club、twitter等，公司要求支付分潤無理。她也指締約後多次配合參加公司安排的演藝事業活動，但10個月內實際僅收到2萬3500元，且這筆收入還來自簽約前的合作案。她並指出公司虛報剪輯費用以增加成本，未依約指派她熟識的人陪同前往活動，違約情節重大，她才會寄發律師函終止契約。

台北地方法院認為委任契約是基於雙方信賴關係而來，如果信賴關係不復存在，雙方有隨時終止契約的權利，這份合約等同可剝奪劉又禎依法得隨時終止合約的權利，且羽化娛樂未陳明合約經終止有什麼損害，參酌雙方地位、依法本享有的權利及所受損害後，認為羽化娛樂請求的懲罰性違約金應酌減至0元，其他的主張也無據，判公司敗訴。