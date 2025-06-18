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涉助理費貪瀆案 金門地院傍晚裁定許玉昭續押不禁見

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

國民黨籍金門議員許玉昭涉嫌長期虛報公費助理，詐領公帑逾232萬元，金門地檢署今日偵查終結，依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書及洗錢防制法等罪嫌，起訴許及其前陳姓助理等人。案件移審金門地方法院，法院下午召開接押庭，傍晚裁定許玉昭續押，但不禁止通信接見。

檢方指出，許玉昭自民國91年起擔任金門縣議員至今，明知公費助理補助應專款專用，卻自92年起陸續以許姓叔叔、楊姓姑姑及陳姓弟媳等親屬名義申報為助理，實際上多數時間未執行職務，甚至有親屬人在國外，許仍持續請領助理薪資與慰勞金，涉嫌利用人頭帳戶詐領補助，詐領金額逾271萬元。

其中，弟媳於104至110年間實際另有兼職工作，僅少部分時間擔任助理，但許仍持其名義請領薪資，扣除實得部分後，詐領新台幣232萬9845元，全案經偵查終結，今天依利用職務上機會詐取財物等罪嫌提起公訴。據了解，許將大部分款項，挪作個人支出，包括購買茶葉、伴手禮、支付房貸、購置土地、整修商旅與私人放款等。

許玉昭涉詐領助理費，在今年4月底曝光後，檢方隨即聲押禁見，今起訴後法院晚間裁定繼續羈押，但不禁見。

金門縣議員許玉昭涉嫌長期虛報公費助理，詐領公帑逾232萬元，金門地檢署今依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪等罪嫌，起訴許及其前陳姓助理等人，法院傍晚裁定許玉昭續押，但不禁見。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員許玉昭涉嫌長期虛報公費助理，詐領公帑逾232萬元，金門地檢署今依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪等罪嫌，起訴許及其前陳姓助理等人，法院傍晚裁定許玉昭續押，但不禁見。記者蔡家蓁／攝影

金門 議員 薪資

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