不只21歲青年是黑戶 台灣逾800名移工寶寶無身分和健保

台灣逾800名移工寶寶無身分和健保。示意圖／ingimage

台中一名21歲青年未曾申報戶口，引起社會關心黑戶人口。失聯移工在台灣出生的小孩占黑戶人口大宗，約850人，母親沒有合法身分，「黑戶寶寶」也無法納健保。有移工為癌女求醫，長途跋涉7小時。

台灣強調人權立國，並於2014年將「聯合國兒童權利公約」國內法化，展現對兒童權益的重視。但對失聯移工及其子女而言，當他們有就醫需求時，這些承諾卻常常難以落實。

移民署統計，截至今年3月，台灣約有9萬2000名失聯移工。許多人是因工作上的各種困境，加上無法自由轉換雇主，最終選擇失聯，在非正式就業市場謀生，這使他們處於制度邊緣的三不管地帶，連在台灣出生的孩子也無法納入健保。

失聯移工生病時多半不敢就醫，主要是擔心因此被查獲而遭遣返，影響自己與家人的生計。根據勞動部說明，依法律規定，失聯移工一旦經查獲，不僅會被強制遣返，也永久不得再來台工作。

法律邊緣奔波 懷孕不敢產檢

目前由非政府組織「關愛之家」收容的印尼失聯移工妮莉（Neri）就曾面臨這樣的恐懼。她日前接受中央社訪問時回憶，幾年前到台中一家醫院待產時，醫院將她通報給移民署。

她說：「移民署派人來醫院接我和我的兒子，因為我剛生完孩子，他們讓我待在外面3個月（指暫緩逮捕），但我不想自首，所以我又逃跑了。」

她還說，因為害怕被抓，懷孕期間她未曾做過任何產檢。

關愛之家主任王冠婷表示：「醫療院所不是通報（失聯移工）的責任單位，其實不通報也沒有罰則，不會被追究責任。」

不過她說，大部分的醫療院所還是會通報，這樣不但有利追蹤小孩日後的成長，也能避免失聯移工透過口耳相傳，集中到特定醫院就醫。

王冠婷指出，多數失聯移工仰賴關愛之家等社福團體協助就醫，通常由團體人員陪同前往熟悉的醫院，以避免遭到通報，但這種做法可能導致就醫延誤，對孩子的健康造成風險。

癌女生病求醫無門 長途跋涉7小時

失聯移工尤莉（Yuli）就是因關愛之家的協助，才終於為罹患腦癌的女兒找到願意收治的醫院。

2021年11月，尤莉在台中梨山的果園工作，3歲的女兒莫札（Mozha）突然生病了，且病情急劇惡化，當地卻沒有一家醫院願意醫治莫札。

「我不知道要帶她去哪裡看醫生。她的病情一天比一天嚴重，到市區也找不到醫院要收她」，尤莉說。情急之下，她想起關愛之家創辦人楊婕妤曾安排她產檢，於是打電話向楊求助。

電話那頭，楊婕妤急切地說：「趕快把小孩帶來。」但從梨山到最近的台鐵或高鐵台中站，至少得耗上3小時車程，對收入有限的尤莉而言，高鐵票價也是一筆沉重負擔。

她只能繞遠路，先搭客運到宜蘭，再轉車到台北，7個多小時才抵達關愛之家的文山服務處。

關愛之家協助莫札前往萬芳醫院就醫，檢查後發現她的大腦與小腦皆罹患腦癌。她接受了4次手術與化療，整個療程直到2023年8月才完成。期間她總共住院6個月，其中有9週在加護病房度過。

由於沒有健保，她的醫療費用高得驚人，共計新台幣226萬元。

關愛之家資深督導郭立凱說，莫札病情危急，他們成功說服移民署透過專案給她居留證，並開特例，讓她納入健保，健保署也認定莫札為重大傷病，龐大的醫療費才得以減免或退費。

衛福部次長：在醫院稽查失聯移工侵犯健康權

但對其他「黑戶寶寶」而言，醫療費常讓照顧者難以負擔。

王冠婷舉例，關愛之家曾收容一名早產兒，住院接受治療一個多月，關愛之家積欠醫院逾200萬元的醫藥費，最後只能透過募款來償還，目前尚未還清。

國家人權委員會副主委王幼玲日前接受中央社訪問時呼籲，醫院應以人道關懷為優先，不應以通報失聯移工，作為嚇阻他們就醫的手段。

王幼玲說：「在戰爭的時候，即便是敵國的戰士來（求診），也是要醫療他。」

她也表示，如果每間醫院都通報失聯移工，他們在無法看病的情況下，只能忍耐、亂吃成藥或尋求密醫，對他們來說是「雪上加霜」。

對此，衛福部次長呂建德告訴中央社記者，「醫療人權是普世人權」，不可能因為患者是失聯移工，就拒絕醫治，「這是不對的。」

他說：「我們必須盡力幫助每一位病人康復。」

呂建德也透露，衛福部已與移民署展開協商，研擬不在醫院進行稽查等措施，以兼顧人權與移工管理，因為這類稽查「會侵犯健康權」。

至於衛福部是否明確指示醫院，不要通報失聯移工，呂則未正面回應，只表示：「這個不是我們主要的關切重點。」

當制度卡關 一線人情跨越圍籬

雖然衛福部強調失聯移工也應享有健康權，實務上卻難以全面落實。

移民署回覆中央社詢問時表示，並未在醫院稽查失聯移工，也未要求院方通報失聯移工或其子女。

但移民署坦言，實務上醫療機構在進行檢傷時，為釐清外籍病患的個人基本資料，有時會通知移民署派員協查；如經查證確認當事人是失聯移工或逾期居留的外籍人口，移民署會依法查處。

台灣目前有超過80萬名外籍移工，其中女性約佔48％，反映出社會對外籍勞動力的高度依賴。

王幼玲表示，有些醫院不願收治失聯移工，恐怕是擔心日後無法收回醫療費用。若移工能自行負擔費用，也未必要倚賴社福團體陪同就醫。

郭立凱建議政府設立專款專戶，由家長定期繳納保費，並開放社會捐款支持，讓「黑戶寶寶」也能納入健保。

他強調，台灣已將「聯合國兒童權利公約」國內法化，不應因父母的身分而剝奪孩子的健康權。

他說，「他們在台灣出生，即便他們未來有可能回國或者是出養，在台灣期間，他們最起碼要享受跟台灣兒童一樣的權利。」