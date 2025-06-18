快訊

不只南海海槽地震！日本這區驚見活動斷層 專家：恐釀規模7強震

Andy選擇背對家寧！昔日情侶出庭0互動 媒體闖偵查庭遭驅離

畫面曝光！竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 女同事嚇壞600人尷尬

金門議員許玉昭涉詐助理費起訴移審 地院裁定羈押

中央社／ 金門18日電

國民黨金門議員許玉昭涉詐領助理費，金門地檢今天以利用職務上機會詐取財物等罪嫌提起公訴；金檢今天將羈押中許玉昭移審金門地院，地院傍晚裁定許玉昭羈押但不禁止通信接見。

許玉昭自民國91年起擔任金門縣議會第3至第8屆議員，因涉詐領助理費，檢方4月29日帶隊至其住處、服務處及金門縣議會等處所執行搜索，訊後向金門地方法院聲請羈押並禁止通信接見，地院4月30日裁定羈押禁見。

檢方今天透過新聞稿指出，許玉昭任職議員期間，陸續向金門縣議會表示聘任其叔叔、姑姑、弟媳擔任公費助理，實際上3人均有部分期間未實際執行助理職務，但許玉昭仍持續向金門縣議會請領公費助理補助費用，合計詐領新台幣232萬9845元，全案經偵查終結，今天依利用職務上機會詐取財物等罪嫌提起公訴。

金門地檢偵查期間聲請羈押禁見許玉昭獲准，全案起訴後移審金門地方法院，金門地院今天下午召開接押庭，傍晚裁定許玉昭繼續羈押，但不禁止通信接見。

金門 議員 台幣

延伸閱讀

涉不實連署案 遭羈押立委辦公室主任何博倫提抗告

檳榔嶼蚵棚違規擴張 金門縣府提議讓陸方自行拆除

7連霸金門議員詐領助理費遭起訴 詐領逾230萬元

影／防疫視同作戰！海巡署長張忠龍金門督導防堵非洲豬瘟

相關新聞

作秀過頭？Andy、家寧出庭無互動 媒體闖偵查庭遭驅離

YouTuber「眾量級」情侶組的Andy老師與家寧分手後，雙方爆發經營權及財務糾紛，今天2人再度因家寧母親曾淑惠經營的...

東山高中國中部超收案 前後任校長涉詐欺罪各20萬交保

台北市私立東山高中國中部去年超收百名學生，學生已繳學費、領校服卻被通知沒校可念，被迫急尋新校，時任校長、教務主任被控涉犯...

昔台灣第6女富豪蔣清明炒股以為要帶電子腳環 另案剛好判8年定讞遭羈押

「2004年台灣十大女富豪」第6名的電動車大廠必翔實業總經理蔣清明，因結合市場派操縱自家股價，台灣高等法院更一審去年9月...

彰化退場明道大學遭前校董提告 需還款1.15億元

彰化縣已退場的明道大學2021年經營困難時，曾尋求董事會紓困，時任董事長的李超群及妻子楊月秀共提供1億1500萬元出借辦...

女網聚酒後一夜情怕挨罵 扯謊「遭街友性侵」遭送辦

台北市一名女子年初與網友到KTV唱歌飲酒後發生一夜情，返家時在捷運站被母親發現手握事後避孕藥，扯謊遭街友性侵，其母盛怒報...

立委江啟臣樁腳涉賄今判當選有效 駁謝志忠理由曝光

謝志忠、江啟臣都是去年1月的立委候選人，江順利當選立委，但謝指控，江的樁腳在前年底時宴請選民，江有出席，可推斷有授意，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。