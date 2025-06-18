金門議員許玉昭涉詐助理費起訴移審 地院裁定羈押
國民黨金門縣議員許玉昭涉詐領助理費，金門地檢今天以利用職務上機會詐取財物等罪嫌提起公訴；金檢今天將羈押中許玉昭移審金門地院，地院傍晚裁定許玉昭羈押但不禁止通信接見。
許玉昭自民國91年起擔任金門縣議會第3至第8屆議員，因涉詐領助理費，檢方4月29日帶隊至其住處、服務處及金門縣議會等處所執行搜索，訊後向金門地方法院聲請羈押並禁止通信接見，地院4月30日裁定羈押禁見。
檢方今天透過新聞稿指出，許玉昭任職議員期間，陸續向金門縣議會表示聘任其叔叔、姑姑、弟媳擔任公費助理，實際上3人均有部分期間未實際執行助理職務，但許玉昭仍持續向金門縣議會請領公費助理補助費用，合計詐領新台幣232萬9845元，全案經偵查終結，今天依利用職務上機會詐取財物等罪嫌提起公訴。
金門地檢偵查期間聲請羈押禁見許玉昭獲准，全案起訴後移審金門地方法院，金門地院今天下午召開接押庭，傍晚裁定許玉昭繼續羈押，但不禁止通信接見。
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