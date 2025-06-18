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Andy選擇背對家寧！昔日情侶出庭0互動 媒體闖偵查庭遭驅離

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作秀過頭？Andy、家寧出庭無互動 媒體闖偵查庭遭驅離

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

YouTuber「眾量級」情侶組的Andy老師與家寧分手後，雙方爆發經營權及財務糾紛，今天2人再度因家寧母親曾淑惠經營的群海娛樂涉嫌逃漏稅，前往新北地檢署出庭，疑似有一方事前通知媒體直衝偵查庭外拍攝，觸碰採訪紅線，新北檢獲悉後向部分媒體了解相關情形，並請法警驅離在管制區內拍攝的媒體。

據了解，今天2人出庭時，雖在同一個偵查庭外等候，雙方近在咫尺，但Andy老師選擇背對家寧，2人緊靠著各自委任律師，不時交頭接耳討論案情，過程完全沒有任何互動和交集。

日前2人分手後，Andy老師出面拍片指控，頻道10年來總收益超過1億元，自己卻只分得695萬元，其餘收益都家寧一家全部拿走。新北檢今年4月間，依涉犯稅捐稽徵法發動搜索，約談家寧與其母曾淑惠、父親張國龍、胞妹張家芸和員工共9人。複訊後，家寧3萬元交保，其父、母、妹各以5、20、5萬元交保候傳。

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔分手後爆發財務糾紛和逃漏稅疑雲，雙方今前往新北檢開庭但2人毫無互動。資料照片
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔分手後爆發財務糾紛和逃漏稅疑雲，雙方今前往新北檢開庭但2人毫無互動。資料照片

新北 家寧 Andy

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