作秀過頭？Andy、家寧出庭無互動 媒體闖偵查庭遭驅離

YouTuber「眾量級」情侶組的Andy老師與家寧分手後，雙方爆發經營權及財務糾紛，今天2人再度因家寧母親曾淑惠經營的群海娛樂涉嫌逃漏稅，前往新北地檢署出庭，疑似有一方事前通知媒體直衝偵查庭外拍攝，觸碰採訪紅線，新北檢獲悉後向部分媒體了解相關情形，並請法警驅離在管制區內拍攝的媒體。

據了解，今天2人出庭時，雖在同一個偵查庭外等候，雙方近在咫尺，但Andy老師選擇背對家寧，2人緊靠著各自委任律師，不時交頭接耳討論案情，過程完全沒有任何互動和交集。