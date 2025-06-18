東山高中國中部超收案 前後任校長涉詐欺罪各20萬交保

台北市私立東山高中國中部去年超收百名學生，學生已繳學費、領校服卻被通知沒校可念，被迫急尋新校，時任校長、教務主任被控涉犯詐欺罪。台北地檢署今依詐欺罪傳喚時任校長陳麗美和現任校長、時任教務主任張師豪到案說明，檢察官訊後，諭知各20萬元交保。

全案起源於，去年為龍年入學效應，七年級新生人數大增，東山高中國中部原預計招收員額為630人，因錄取分數過低，最後超收上百名學生，校方透過各方管道希望教育局能增班，但各校班級數額早在去年2月核定，超收屬於校方作業上疏失，教育局確保公平性與規定，不同意東山增班，百名學生被迫安置到其他學校就讀。

去年6月間全案曝光，家長指控，早在3月間接獲校方錄取通知，繳學費、學生拿到校服準備要入學，連暑假作業寫到一半，才被通知「超收」質疑校方知情卻遲未通知，導致上百名學生無國中可念；北市議員陳宥丞怒當時接獲陳情案，怒轟是「入學詐欺案」

校方去年聲明，因招生作業疏失，導致國中部七年級新生人數超出核定員額，對家長學生深感抱歉，目前教育局已協助超額新生就讀原學區學校，校方即日起將辦理退費及補償事宜。