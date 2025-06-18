昔台灣第6女富豪蔣清明炒股以為要帶電子腳環 另案剛好判8年定讞遭羈押

「2004年台灣十大女富豪」第6名的電動車大廠必翔實業總經理蔣清明，因結合市場派操縱自家股價，台灣高等法院更一審去年9月18日依違反證券交易法高買證券罪判她5年徒刑，併科2千萬元罰金，但翌日撤銷限制出境、出海處分。原本高院今開訊問庭要討論是否施以科技監控，詎料最高法院判她另案8年徒刑定讞，她當場遭羈押，哭成淚人。

必翔實業靠輔具電動輪椅、電動車起家，當年因擁有業界覬覦的電動車與磷酸鋰鐵電池專利技術，包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九都對公司讚譽有加，號稱科技界的台灣之光，前副總統吳敦義曾稱讚必翔是「了不起的公司，有創新與研發能力。」

但2017年間，必翔傳出炒股弊案，檢調獲報創辦人伍必翔涉嫌結合市場派作手、金主，以相對成交方式，將必翔股價從每股30元哄抬到74元，搜索、偵辦。伍必翔否認炒股，指存摺、印鑑都是由妻子保管，蔣清明也說伍不知她向人借帳戶投資必翔股票，兩人還為此爭吵、離婚。當年9月，台北地檢署依違反證交法罪嫌將蔣清明等人起訴，伍因不知情而不起訴。

北院認為2004年間必翔公司、蔣清明及伍必翔在英國與該國 Days Healthcare U .K .Limited 公司涉訟，英國法院判蔣清明、伍必翔應與必翔公司連帶給付 DHL 公司1023.5萬英鎊元和訴訟費用暫付款200萬英鎊，我國最高法院確認許可英國DHL公司在我國對必翔公司及伍必翔、蔣清明強制執行。為此，蔣清明從2014年起即陸續向銀行貸款，並以所持有的必翔公司股票向安泰商業銀行等銀行質押借款。

蔣清明和必翔公司秘書張清英、姻親陳世偉（必翔公司前管理部副科長）和股市投資人彭建忠、蔡豪峰、許世璜等人合作，操縱必翔公司股價。但蔣清明辯稱請彭建忠操縱必翔公司股價並非為「牟利」，而只是「維持股價」，她因之前以必翔公司股票向銀行設質借款，且因部分股票是以融資買進，為維持融資擔保維持率，避免遭銀行斷頭，才會委請彭「護盤」。

高院更一審判蔣清明5年徒刑，併科2千萬元罰金，因審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得超過5年，高院去年9月19日裁定她限制出境、出海處分撤銷。因近來重刑犯逃亡事件不斷，高院今開訊問庭，要釐清有無施以科技設備監控必要。

下午2點45分受命法官宣布休庭，待合議庭評議，3點35分復庭時，審判長吳麗英告知最高法院今天已經駁回她另起證交法被判8年徒刑的案件，蔣清明當庭傻眼，不停抽衛生紙拭淚。