快訊

轟資策會淪「賴清德親信俱樂部」 王鴻薇：用人不唯才只唯親

八方雲集證實月底撤出1縣市 居民嘆：約碰面的地標沒了

曾選台中市長「素人媽媽」咆哮 警逾期送辦遭法院駁回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市民陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、總統大選連署，其和社區住戶相處不睦，曾和警衛互毆、拿鋤頭敲鄰居門，日前因在社區咆哮經台中第五分局依社會秩序維護法送辦；法院卻發現，警方超過移送時效1天，依法駁回、退回警方處理，可抗告。

台中第五分局移送指出，陳女今年4月9日晚上8點多，在北屯區社區9樓以敲打物品、咆哮等方式，滋擾同社區其他住戶，依違反社會秩序維護法第68條第2款規定，將她函送台中地院裁罰。

台中地院指出，社會秩序維護法第31條規定，違反本法行為，逾2個月者，警察機關不得訊問、處罰，並不得移送法院。

中院發現，台中第五分局認定陳女違法時間是4月9日，依處罰時效規定，應於個月內移送法院，而自4月9日起算，2個月為6月8日屆滿。

中院指出，五分局卻於6月9日才將本案送達，顯然移送已經逾2個月時間，依法將本件移送駁回，並退回移送機關處理。

台中市民陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、總統大選連署。圖／報系資料照
台中市民陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、總統大選連署。圖／報系資料照

鄰居 住戶

延伸閱讀

移動式空汙監測器7月投入桃園沿海社區 盼加裝臭味感測

嘉縣這小學保護學童視力有訣竅 獲全國視力保健第1名

高雄「電信大樓」藏春色 6越南女清涼接客被抓

基隆「孤兒候車亭」 長期無人維管破損不堪 市府將整建

相關新聞

2女人的戰爭！李怡貞求償7億印尼盾 陳沂反嗆：代小學老師管教你

女律師李怡貞在臉書貼有虛擬替身的圖卡，被網紅陳沂截圖「改錯字」並順勢業配的葉黃素，她不滿提告，陳沂被依違反著作權法起訴，...

彰化退場明道大學遭前校董提告 需還款1.15億元

彰化縣已退場的明道大學2021年經營困難時，曾尋求董事會紓困，時任董事長的李超群及妻子楊月秀共提供1億1500萬元出借辦...

女網聚酒後一夜情怕挨罵 扯謊「遭街友性侵」遭送辦

台北市一名女子年初與網友到KTV唱歌飲酒後發生一夜情，返家時在捷運站被母親發現手握事後避孕藥，扯謊遭街友性侵，其母盛怒報...

立委江啟臣樁腳涉賄今判當選有效 駁謝志忠理由曝光

謝志忠、江啟臣都是去年1月的立委候選人，江順利當選立委，但謝指控，江的樁腳在前年底時宴請選民，江有出席，可推斷有授意，提...

彰化縣聲音照相今年取締296件 以這路段吃最多罰單

車輛噪音擾人清眠，彰化縣環保局以聲音照相科技執法，今年到5月底起為，在9處熱點路段共取締296件，其中以彰化市中山路取締...

上櫃富喬非法清理廢棄物省3.3億 新北檢起訴7公司17人

上櫃電子級玻璃纖維大廠富喬工業，其總務處經理蘇嘉信為謀替公司節省高額廢玻璃纖維」（簡稱軟絲）處理費用，竟與下游廠商金振鴻實際負責人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。