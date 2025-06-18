曾選台中市長「素人媽媽」咆哮 警逾期送辦遭法院駁回
台中市民陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、總統大選連署，其和社區住戶相處不睦，曾和警衛互毆、拿鋤頭敲鄰居門，日前因在社區咆哮經台中第五分局依社會秩序維護法送辦；法院卻發現，警方超過移送時效1天，依法駁回、退回警方處理，可抗告。
台中第五分局移送指出，陳女今年4月9日晚上8點多，在北屯區社區9樓以敲打物品、咆哮等方式，滋擾同社區其他住戶，依違反社會秩序維護法第68條第2款規定，將她函送台中地院裁罰。
台中地院指出，社會秩序維護法第31條規定，違反本法行為，逾2個月者，警察機關不得訊問、處罰，並不得移送法院。
中院發現，台中第五分局認定陳女違法時間是4月9日，依處罰時效規定，應於個月內移送法院，而自4月9日起算，2個月為6月8日屆滿。
中院指出，五分局卻於6月9日才將本案送達，顯然移送已經逾2個月時間，依法將本件移送駁回，並退回移送機關處理。
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