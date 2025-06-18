女網聚酒後一夜情怕挨罵 扯謊「遭街友性侵」遭送辦

台北市一名女子年初與網友到KTV唱歌飲酒後發生一夜情，返家時在捷運站被母親發現手握事後避孕藥，扯謊遭街友性侵，其母盛怒報警提告，但相關監視器畫面顯示，女子離開KTV時與網友親密擁抱，她終於坦承說謊，警詢後依誣告罪嫌將女子送辦。

警方調查，該名28歲女子年初參加網路約唱群組，一眾人相約台北市某KTV唱歌聚會，期間女子與35歲林姓男子相識，酒後情投意合返回林男住處發生一夜情，事後林男駕車載送女子到捷運站，旋即自行離去，女子則在捷運站遭遇前來尋人的母親，被發現手握事後避孕藥。

女子為避免母親責罵，扯謊自稱遭街友性侵，其母獲悉後信以為真，立刻報警處理，警方獲報展開調查，卻查無女子所述街友及性侵跡象，調閱監視器畫面追查時意外發現，女子與林男離開KTV時，2人不時相擁、互動親密，客觀事實與女子所述不符。