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立委江啟臣樁腳涉賄今判當選有效 駁謝志忠理由曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

謝志忠江啟臣都是去年1月的立委候選人，江順利當選立委，但謝指控，江的樁腳在前年底時宴請選民，江有出席，可推斷有授意，提出當選無效之訴，台中高分院今駁回上訴，判當選有效確定，認無證據證明江有參與、知情、授意或不違反其本意的行為。

此案在今早由台中高分院審判長法官許秀芬、陪席法官吳國聖、受命法官戴博誠組成的合議庭宣判。

合議庭認為，李光國等三人，雖因違反選罷法第99條第1項的行求不正利益罪，經台中地方法院判處罪刑確定。但依李等3人、吳姓證人在刑事案件的供述或證述，及相關LINE通聯紀錄，僅足認定李等3人舉辦該餐會，尚無法證明江啟臣知悉李等3人的賄選行為，而有共同參與、授意、同意或知情而放任或知情而不違背其本意等行為。

合議庭指出，此案也查無其他證據足以證明江啟臣對李等3人的賄選行為，有共同參與、授意、同意，或知情而放任或知情而不違背其本意等行為。則謝志忠主張江啟臣違反選罷法第99條第1項規定，依同法第120條第1項第3款規定，請求判決江啟臣當選無效，為無理由。

謝志忠提告江啟臣當選無效之訴，謝主張，李光國是長期支持國民黨及其候選人，很早以前就認識江，還擔任被告競選總部山城區主任委員，為江輔選；另外蘇慶雲是江競選團隊榮譽主任委員，也坦承有為江拉票、站台造勢等助選行為；柯廷蓁則是台中市新社區復盛里長。

謝志忠主張，蘇等三人都是江團隊成員，但三人涉在2023年11月7日以免費招待餐會方式，行求復盛里26名具有投票權的環保志工，約定投票支持江，且蘇等3人已經檢方起訴，在法院審理時認罪。

謝志忠認為，另外根據李光國、蘇慶雲在2023年10月25日LINE對話紀錄截圖，其2人在同年10月25日前，已決定10月28日宴請新社區慶西里民眾、11月7日宴請復盛里民眾，蘇等3人都是為江競選團隊成員，不會自發性替江賄選，提出當選無效之訴。

立法院副院長江啟臣被對手謝志忠指控樁腳涉賄，訴請當選無效，台中高分院今判當選有效確定。圖／本報資料照
立法院副院長江啟臣被對手謝志忠指控樁腳涉賄，訴請當選無效，台中高分院今判當選有效確定。圖／本報資料照

謝志忠 當選無效 江啟臣

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