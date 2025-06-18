彰化縣聲音照相今年取締296件 以這路段吃最多罰單

車輛噪音擾人清眠，彰化縣環保局以聲音照相科技執法，今年到5月底起為，在9處熱點路段共取締296件，其中以彰化市中山路取締最多，主要是來自外縣市的重型機車，環保局年底前還將新增4套聲音照相設備，合計全縣達15套，增加取締量能。

彰化縣環保局指出，汽機車輛排氣管改裝或未做好保養，容易產生噪音，入夜後更嚴重影響安寧，為有效嚇阻噪音車擾人，彰化縣環保局從2023年9月起，分別以2套移動式及9套固定式設備，針對民眾陳情熱點、住宅密集區及縣內車流量較大的主要道路，精準選定設置高噪音車輛出沒行經路段，實施聲音照相科技執法。

環保局表示，固定式聲音照相科技執法9處熱點路段，包含彰化市中山路、彰化市公園路、員林市員林大道、員林市山腳路、芬園鄉139縣道、溪湖鎮員鹿路、福興鄉彰鹿路、二林鎮斗苑路、和美鎮彰美路等，以24小時不間斷監測。

環保局表示，從2023年9月實施聲音照相科技執法，至今年5月共21個月，已取締2440件噪音車輛，其中以彰化市中山路取締達592件最高；今年到5月共取締296件，已開罰152件，罰額達29萬7千元。

為加強取締噪音車輛，環保局除同步搭配移動式設備，採用不定時、不定點機動執行取締外，並再爭取環境部補助，今年底將再增加3套固定式及1套移動式設備，設備總數將達15套，可有效增加取締量能。