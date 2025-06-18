移民署邀請檢察官開講 助公務員明確辨識廉政風險

為了提升公務員廉潔意識，落實「知法、守法」的決心與作為，移民署從北至南舉辦「廉潔透明 守護移民」一系列廉政講座，特別邀請檢察官到場講解，以行政及法律面向闡述公務員應注意的法律問題與分際，幫助公務員明確辨識廉政風險。

移民署表示，首場在5月27日邀請新北地檢署派駐廉政署檢察官徐士淵，從司法視角分析貪污治罪條例及分享曾經偵辦的肅貪案件；6月16日、17日，在台中及高雄舉辦兩場次廉政座談，分別邀請立法院中南部服務中心副主任盧政遠及高雄地方檢察署主任檢察官魏豪勇，以行政及法律面向闡述公務員應注意的法律問題與分際，幫助公務員明辨廉政風險，避免誤觸法令情事。

移民署說，因負責掌理入出國（境）管理、規範移民事務及落實移民輔導等業務，尤以各區事務大隊人員執行違反入出國及移民相關規定之查察、收容及驅逐出國（境）工作時，常需與各類業者、民眾接觸，除熟稔法規外，亦須堅定立場依法行政，以因應不同壓力與挑戰。