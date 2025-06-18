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移民署邀請檢察官開講 助公務員明確辨識廉政風險

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

為了提升公務員廉潔意識，落實「知法、守法」的決心與作為，移民署從北至南舉辦「廉潔透明 守護移民」一系列廉政講座，特別邀請檢察官到場講解，以行政及法律面向闡述公務員應注意的法律問題與分際，幫助公務員明確辨識廉政風險。

移民署表示，首場在5月27日邀請新北地檢署派駐廉政署檢察官徐士淵，從司法視角分析貪污治罪條例及分享曾經偵辦的肅貪案件；6月16日、17日，在台中及高雄舉辦兩場次廉政座談，分別邀請立法院中南部服務中心副主任盧政遠及高雄地方檢察署主任檢察官魏豪勇，以行政及法律面向闡述公務員應注意的法律問題與分際，幫助公務員明辨廉政風險，避免誤觸法令情事。

移民署說，因負責掌理入出國（境）管理、規範移民事務及落實移民輔導等業務，尤以各區事務大隊人員執行違反入出國及移民相關規定之查察、收容及驅逐出國（境）工作時，常需與各類業者、民眾接觸，除熟稔法規外，亦須堅定立場依法行政，以因應不同壓力與挑戰。

為了幫助移民署同仁區辨圖利與便民、引領建立正確法紀觀念，本系列講座內容貼近日常勤務執行，也利用座談機會提供同仁與講座互動交流、請益執勤中所遭遇的問題，有助於未來執法更加嚴謹，進而維護機關廉能形象，強化社會安定。

台灣內政部移民署外觀照。記者翁至成／翻攝
台灣內政部移民署外觀照。記者翁至成／翻攝

移民署 廉政署 公務員

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