桃機白牌車拒檢釀外籍客跳車傷 航警、桃園分署祭對策

桃園國際機場第二航廈日前發生一輛白牌車違規攬客遭警方攔查拒檢逃逸，車內外籍乘客因驚慌跳車受傷，警方依違反公路法與道路交通管理處罰條例對駕駛人開罰，朝公共危險罪偵辦，並持續加強取締非法攬客行為。針對「機場黃牛」猖獗，桃園分署與航警局今公布三大防制對策，守護國門形象。

6月5日晚間，桃園機場第二航廈一輛白牌車駕駛非法違規攬客遭攔查卻拒檢逃逸，導致車上西班牙籍旅客驚慌跳車從車內摔落，嚴重損及國門形象。為此，內政部警政署航空警察局昨由局長廖恆裕率領同仁前往拜會法務部行政執行署桃園分署分署長丁俊成，共同商討防制對策及相關事宜。

經討論後達成三大共識，一為積欠罰鍰金額前十名的「機場黃牛」大戶加以列管，並促請各個移送機關以專案方式移送桃園分署執行。二為桃園分署優先加強執行「機場黃牛」大戶案件，同時不排除採取拘提、管收等強制手段，並適時發布新聞稿，以達嚇阻效果。三為桃園分署配合航警局勤務時間，如發現「機場黃牛」在航廈出沒，桃園分署即時依法查扣財產。