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謝志忠控告立委江啟臣安排樁腳辦餐會賄選 當選無效之訴 今敗訴確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

謝志忠、江啟臣都是去年1月的立委候選人，江順利當選立委，不過謝指控，江的樁腳在前年10月、11月，宴請選民，江有出席，認為餐會是由江授意，違反選罷法，提出當選無效之訴，不過一審認定，謝未舉證餐會有對選民行賄，江僅待35分鐘即離開，也無穿背心、文宣，判當選有效，今駁回上訴確定。

謝志忠提告江啟臣當選無效之訴，謝主張，李光國是長期支持國民黨及其候選人，很早以前就認識江，還擔任被告競選總部山城區主任委員，為江輔選；另外蘇慶雲是江競選團隊榮譽主任委員，也坦承有為江拉票、站台造勢等助選行為；柯廷蓁則是台中市新社區復盛里長。

謝志忠主張，蘇等三人都是江團隊成員，但3人涉嫌於20223年11月7日以免費招待餐會方式，行求復盛里26名具有投票權的環保志工，約定投票支持江，且蘇等3人已經檢方起訴，且在法院審理時認罪。

謝志忠認為，另外根據李光國、蘇慶雲在2023年10月25日LINE對話紀錄截圖，其2人在同年10月25日前，已決定於10月28日宴請新社區慶西里民眾、於11月7日宴請復盛里民眾，蘇等3人都是為江競選團隊成員，不會自發性替江賄選，提出當選無效之訴。

台中地院審認，謝志忠沒有舉證李光國、蘇慶雲在2023年10月28日舉辦慶西里餐會，有對有投票權人行求賄賂行為，依照李、蘇INE對話紀錄，主張該餐會是系統性賄選行為，而江有共同參與、授意、同意或知情而放任或知情而不違背其本意，難認有據。

法官也指出，11月7日餐會根據證人證述，是由蘇慶雲與柯廷蓁聯繫後，由蘇藉復盛里環保志工隊聯繫會議的會後餐敘，宴請環保志工，蘇再邀約吳振嘉、李光國到場，由李光國支出餐會費用，原本未邀約江到場，未見江有參與或協助籌備。

另外，江啟臣會到場是因為與市議員吳振嘉都會互相通知活動，該活動也是吳通知，到場看到海報，才知是環保志工表揚，不知活動是誰召集、費用由何人負擔，而江到場時也未身穿競選背心、發放文宣，僅停留35分鐘，認定此案證據不足，認當選有效。

立委江啟臣被對手謝志忠提告當選無效，台中高分院今駁回上訴，判當選有效確定。圖／本報資料照
立委江啟臣被對手謝志忠提告當選無效，台中高分院今駁回上訴，判當選有效確定。圖／本報資料照

謝志忠 投票 團隊

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