最兇科技眼！南投水里路口違規開罰居冠 遊客怨：進來就中槍
為改善「行人地獄」惡名，南投縣警察局去年12月新增南投市、水里鄉與國姓鄉等3處科技執法路口，今年1至5月執行結果出爐，三處地點已開罰1003件，反而是偏鄉以水里鄉違規最多達460件，大出意料。
縣警局統計，南投市三和三路與復興路口開罰293件、國姓鄉中興路與成功街口則為250件。警方指出，這三處皆為重要幹道與車流熱點，設置科技執法成效顯著，特別是水里鄉中山路一段與八德街口，舉發460，占整體違規四成以上，顯示取締有其必要性。
警方分析，水里執法點屬外環道，且是通往日月潭、信義鄉與玉山國家公園的重要道路，平日外地車輛多，駕駛對路況不熟，加上行駛速度較快，違規風險自然提高。
南投市區車流多為在地人，且機車與行人密集，用路人普遍較謹慎，因此違規數量最低。至於國姓鄉雖屬偏鄉，但因設有多處大型度假村及民宿，假日湧入大量觀光車潮，交通壅塞之際易有搶快與不禮讓行人等違規情形，違規數量自然居中偏高。
針對執法成效，水里鄉李先生肯定「以前這段路車速快，行人很難過馬路，現在看到有鏡頭，駕駛都會主動減速了。」但高雄遊客林小姐說，「我沒注意到有科技執法，導航也沒提示，一個不小心就收到罰單，真的很無奈。」
南投警方強調，設置科技執法的目的是保障行人安全、改善用路秩序與落實速度管理，並非為了「開單取締」。呼籲駕駛人不論市區或郊區、平日或假日，都應養成遵守速限與號誌的習慣，特別是在路口停看聽，守法用路、共同維護交通安全。
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