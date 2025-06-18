7連霸金門議員詐領助理費遭起訴 詐領逾230萬元

金門縣議員許玉昭涉嫌長期虛報公費助理，詐領公帑逾230萬元，經調查局福建省調查處提供情資，金門地檢署檢察官張維哲指揮搜索並偵辦後，全案今天偵結，檢方依貪汙治罪條例、刑法偽造文書罪與洗錢防制法等罪嫌，依法起訴許玉昭與前陳姓助理等人；至於許玉昭是否繼續羈押，將由法院下午開庭審理裁定。

檢方指出，許玉昭自民國91年起連任金門縣議員至今，依法可聘請最多4名公費助理，並由議會按月編列最多8萬元補助，她明知公費助理薪資專款專用，不得私用或虛報，卻與親屬密謀，自92年起陸續以其許姓叔叔、楊姓姑姑及陳姓弟媳等人名義申報為其助理，實際上部分期間3人均未執行助理職務，甚至人在國外，卻仍持續請領助理補助費用，涉利用不實資料詐領助理薪資與慰勞金。

調查顯示，許玉昭以叔叔名義自100年5月至101年1月間詐領薪資與慰勞金共計逾41萬元；以楊姓姑姑名義自101年5月至同年8月詐領16萬元；而陳姓弟媳於104年10月至110年12月間，實際從事他職或兼職未實質擔任助理，但仍由許玉昭以其名義請領薪資，扣除實得部分後，詐領金額逾271萬元。