兩女人戰爭法庭再槓！李怡貞要求判重 陳沂反問：改錯字錯了嗎？

女律師李怡貞在臉書貼有虛擬替身的圖卡，被網紅陳沂截圖「改錯字」並順勢業配的葉黃素，她不滿提告，陳沂被依違反著作權法起訴，李怡貞也附帶民事求償印尼盾7億元（約新台幣130萬元），台北地方法院今開庭，陳沂說若截圖虛擬替身會被判有罪「天下大亂」，李怡貞反控陳沂並非自己的國小老師，惡性重大，要求法官從重量刑。

李怡貞2023年5月28日在臉書粉專「女人大律師」貼出圖卡，有長髮女子圖案及「然候就算四八兩這樣罵我，我還是覺得她剪短後比之前更像宋慧喬...。」等字句。

之後，陳沂隨即截取圖卡貼在自己臉書，發文指圖卡中「然候」的「候」應該不是打錯而是看錯，並推銷自己接業配的葉黃素，另酸李怡貞「妳真的很需要葉黃素」，李怡貞提告，陳沂被起訴。

台北地院今開庭，檢方認為李怡貞刊登的圖片是文字創建虛擬替身，整體設計是為李女的特徵，可展現李女一定的創意及個性，是語文結合美術的個人著作，符合原創性。陳沂是為了代理葉黃素的業配，而截圖李女的著作而貼文，且是為了商業目的，而非學術目的，已經逾越合理使用的範圍，請法院依法判決。

陳沂表示，Meta虛擬替身相關條款已經寫明，使用虛擬替身是無條件把智慧財產權轉讓給臉書，李怡貞主張有虛擬替身的著作權，「是將Meta著作權佔為己有」，虛擬替身是利用臉書所提供的眉毛、嘴巴等配件，組合出人像，替身長得一樣的到處都是，若用「以圖搜圖」功能，和李怡貞用的虛擬替身一樣的，全世界都是，連那隻鳥也都一樣，虛擬替身是AI生成的，根本沒有原創性。

陳沂說，她是為了改錯字、評論、諷刺李怡貞才使用圖卡，且葉黃素相關業配文字也都是他寫的，另李怡貞文字提及「剪短後比之前更像宋慧喬」等語，媒體之前也有相關報導，李怡貞的貼文只是更堅定「我長得像宋慧喬」。

陳沂指出，改錯字錯了嗎，那小學老師是不是也都違法，如此國民教育素質會被降低，李怡貞也自稱「陳沂長得像宋慧喬」一語是廢文，廢文沒有原創性，若虛擬替身被判決有罪，「一定會天下大亂」，她訴訟會打到底，因為要捍衛言論自由，如果改錯字就要被告上法院，誰還敢截圖評論？希望法官還她清白。