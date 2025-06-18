2女人的戰爭！李怡貞求償7億印尼盾 陳沂反嗆：代小學老師管教你

女律師李怡貞在臉書貼有虛擬替身的圖卡，被網紅陳沂截圖「改錯字」並順勢業配的葉黃素，她不滿提告，陳沂被依違反著作權法起訴，李怡貞也附帶民事求償印尼盾7億元（約新台幣130萬元），台北地方法院今開庭。

李怡貞庭後受訪指出，陳沂沒有認知到自己的錯誤，持續用戲謔的答辯方式來貶低她名譽，但陳沂有維護自己的權利，所以她予以尊重；針對陳沂「天下大亂」一說，李怡貞表示，本案是想讓大眾知道著作權的重要性，也不會有人和陳沂一樣，把人家的著作拿去做商業業配，所以並非像陳沂所說，只要截圖別人的虛擬著作或文字就會「世界大亂」，它的嚴重性還沒有到世界或宇宙的程度，還是希望陳沂能自己好好反思。

針對求償7億印尼盾一事，李怡貞說，因為印尼有一名女性長官親自下海砲轟各國的漁船，而陳沂四處砲轟、開記者會的行徑和印尼女性長官很像，加上陳沂一直要求她提告7億不能改，那她就用印尼盾的方式來計算，7億印尼盾換算大概就是新台幣130萬元。

李怡貞說，她本就不認識陳沂，而她乍看陳沂和雞排妹的直播時，覺得陳沂濾鏡用太多了，只要不講話的時候真的有點像宋慧喬，她在網路上發表相關文章，卻被陳沂覺得在諷刺而展開攻擊，她不想再跟陳沂打「泥巴戰」，才會發文「然候」，用一個錯字，並放一隻鳥，特定錯字的位子。

陳沂受訪則說，她開庭到最後笑出來，李怡貞稱「然候」是獨特的創意編排，所以有著作權，而她改了錯字，會讓李怡貞感到很受傷，心理受到很大的陰影，感受到很大的壓力，律師的信譽也蕩然無存，她太震驚了，「原來這年頭改錯字會被告耶」。