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台中警紅白單涉貪…中警推違停逕舉電子化6月上線

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局第六警分局爆發紅白單貪汙案，近期在法院審理中，市警局為確保執法公正與預防不當行為，今年6月起全面推行「違規停車逕行舉發電子化」，希望用該系統強化警政廉潔效能、交通執法效率，成為防弊革新的關鍵一環。

台中市警局交通大隊指出，「違規停車逕行舉發電子化」，具有三大優勢，首先，即時留痕、全面記錄，所有舉發案件皆透過警用行動載具M-police建檔，拍照並即時上傳至系統，避免事後竄改與人為刪除，且有效減少紙本錯漏。其次是杜絕貪瀆、保障警譽，電子舉發流程透明化，將警察執法行為全程納入數位管理紀錄，杜絕任何不當行為，捍衛廉潔形象。最後是提升效率、利民便警，電子舉發從製單、存檔到資料回報，不僅減少行政作業時間，更加速違規案件處理流程，即時排除交通壅塞，交通執法效率大幅提升。

台中市交大表示，目前內政部警政署已請各縣市政府警察局全面導入電子舉發制度，違規停車逕行舉發資料透過警用行動載具M-police連線監理資料自動比對，相片紀錄同步存檔，大幅提高交通執法的可信度、處理效能。

台中市交大隊長鄭鴻文表示，廉潔是警政的根本，科技輔助將成為未來執法的標準配備，透過系統防弊、數據佐證，讓人民信賴警察、警察安心執法，警察不僅守護治安，也守護公平正義。

鄭鴻文說，「違規停車逕行舉發電子化」舉發系統不只是科技革新，更是廉政保障，是員警對自己負責、對社會交代，更是證明警察專業與廉潔的最佳利器。

台中市警局在今年6月上線違停舉發電子化系統。圖／台中警局提供
台中市警局在今年6月上線違停舉發電子化系統。圖／台中警局提供
台中市警局在今年6月上線違停舉發電子化系統。圖／台中警局提供
台中市警局在今年6月上線違停舉發電子化系統。圖／台中警局提供

警察 台中市

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