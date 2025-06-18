少事新制上路2年 少年刑案嫌疑人卻創新高...詐欺躍首位

少年事件處理法「行政輔導先行」施行迄今近兩年，但去年青少年刑案嫌疑人創新高，達4.7萬餘人次，立法院司法及法制委員會就現行少年輔導、矯正效能，請司法院、法務部、衛生福利部、教育部、內政部警政署署長等單位報告並備質詢。立委林月琴認為少年輔導轉銜與處遇，應落實一主責多協力機制，她也質疑少輔會開案數倍增，人力配置卻不增反減？

司法院副秘書長王梅英表示，經統計，曝險少年在行政輔導先行制度於2023年7月1日施行後，2024年少年法院（庭）裁定交付保護處分共計56件，較2023年的266人減少78.95%，認為已達成對曝險少年少事法增修行政輔導先行制度的立法目的、兒童權利公約減少司法處遇的精神。司法院認為行政輔導先行制度，是少年進入司法前的最後一道防線，性質屬於行政作為，司法院在衛生福利部研修兒童及少年福利權益保障法的相關會議，建議應將兒少未觸法的曝險、偏差行為及少輔會的授權設置，回歸兒少福權法規範，由行政端精進少輔會的輔導對象及組織設計。

法務部長鄭銘謙表示，少年事件處理法2023年6月21日經總統公布修正，並自2024年1月1日施行，其中，依第18條之7立法理由說明「檢察官於刑事案件偵查過程中，就少年觸法部分，應移送少年法院處理，不得進行偵查」，因此，法務部及所屬機關主要分工為查緝成年犯罪、少年矯正教育及校園法治宣導。

若聚焦於少年易遭吸收利用從事犯罪的兩大案類，即詐欺及妨害秩序，所占比率由2020年的26.09%上升至2024年的32.59％，顯示少年犯罪增加，應可歸因於成少共犯案件持續上升。而少年涉詐案件數持續增加，角色以車手及提供人頭帳戶為主。

面對不斷變動的社會結構與多樣化的少年問題，法務部正研擬「少年矯正學校處遇實施條例」，為矯正學校提供明確且合宜的法制依據；其次，將充實精神照護資源，強化校園內心理支持體系；也著手改善學校硬體環境與學習氛圍，完善校園霸凌防制與通報流程。

內政部警政署統計，2020年至2024年全年度少年犯罪人數均在1萬人上下，最低為2022年的9554人，最高則為2024年的1萬1277人，因少子化因素，少年人口數逐年下降，如計算少年之每十萬人犯罪人口率，2020至2024年則呈現「逐年上升趨勢」，自2020年的每十萬人794人上升至2024年的951.3人，增加19.8%。

其中，一般傷害、性交猥褻、妨害秩序及毒品等6種，約占整體少年犯罪件數三分之二，以個別案類來看，自2020年起詐欺躍升為首位，所占比率逐年攀升至去年的27.7%。另值得關注的，還包括性交猥褻類，近5年案類占比由5.35%逐年上升至8.79%；妨害秩序案類自2020年刑法修正第149條及第150條聚眾鬥毆罪後顯著上升，但2022年後連續兩年大幅下降；毒品案類占比近5年則穩定下降，由近1成下降至5.35%。

立委王義川聽了報告後，認為各單位都各自築起「防火牆」，那在街上「浪流連」到底是誰在管理的？立委羅智強提醒警政署、法務部、衛福部，今年青少年犯罪的人數將會更高，少子化後其實青少年人口往下掉，數字令人怵目驚心，大家不能裝作沒看見，但究竟是政策有問題，還是執行力有問題？更何況這還影響到國家的未來。

鄭銘謙提出「成少共犯」問題，詐欺的猖獗使得少年捲入犯罪行為鏈，校園宣導也是重要一環。羅智強認為青少年犯罪率大幅暴增，不純粹是治安與警政問題，還包括教育與社會牽連的問題，各部會應正視。

新北校園割喉案也成為焦點，立委莊瑞雄指出「曝險少年」不僅是蹺課早退的孩子，可能還持有刀械、施用毒品、有預謀犯罪或未遂，現行少輔會無強制採尿權、無強制輔導權，針對這類高風險個案，是否有明確行政流程、應變機制與責任分工？中央必須負起責任，建立考核制度與案卷抽查機制、評估地方人力配置、會議頻率、處理效率，也應列為各部會年度績效標、追蹤執行落實。

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