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家境小康男見300元日式便當掛在機車 竟忍不住摸走吃光

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市龔姓男子購買300元日式便當，將便當掛在機車掛勾上，又去買其他東西；家境小康的唐姓男子看到便當，十分心動，竟直接摸走，並迅速食用完畢。龔返回機車，到處找不到便當，無奈報警；唐被送辦後始終承認犯行，表示就是想吃，台南地院判處罰金3千元。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，56歲唐姓男子去年12月26日下午5時許，在台南市新市區路邊看到龔姓男子購買300元日式便當後，掛在機車掛勾上，又去買其他東西時，竟直接將便當拿手，並迅速食用完畢；龔返回後，到處看不到自己便當，無奈報警。

台南市警善化分局獲報，調閱監視錄影器影像，果然看到唐將便當拿手，由於唐過去已有竊盜前科，才剛執行完畢出監，沒多久就再次被警方帶回送辦；偵訊時，唐承認犯行，供稱肚子餓，看到便當很想吃，已經吃光了，檢方依竊盜罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院指出，唐不思以正途獲取生活所需，竟以竊盜方式，不法牟取財物，欠缺尊重他人財產法益觀念，所為實不足取；念及他犯後承認犯行、犯罪手段平和、家庭經濟狀況小康等一切情狀，判處罰金3000元。

台南市龔姓男子購買300元日式便當，將便當掛在機車掛勾上，又去買其他東西；家境小康的唐姓男子看到便當，十分心動，竟直接摸走，並迅速食用完畢。日式便當示意圖／本報資料照片
台南市龔姓男子購買300元日式便當，將便當掛在機車掛勾上，又去買其他東西；家境小康的唐姓男子看到便當，十分心動，竟直接摸走，並迅速食用完畢。日式便當示意圖／本報資料照片

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