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台中和平區前區長林建堂涉貪 二審今駁上訴判6年6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市和平區前區長林建堂因欠債、選舉開銷，委由清潔隊員謝震宇當白手套，利用前瞻計畫補助自來水工程機會，向6間廠商索賄589萬元，前審判林6年6月、褫奪公權5年，台中高分院今宣判，駁回上訴，維持原判。

起訴指出，林建堂選上區長就將謝震宇轉任為清潔隊正式職缺，常指派他處理建設課業務，多間承攬廠商都以「老三」稱呼謝（老大為林建堂、老二為區公秘書）；因林建堂選舉花太多錢欠債，就和謝共謀從前瞻補助的自來水工程，向廠商收10%至15%回扣

檢方查出，林姓廠商2019年8月1日剛得標，隔天就被謝「邀請」到清潔隊辦公室告知「該要處理的工作要處理好」，暗示要收15％回扣48萬元，林怕被刁難只好答應；另名呂姓水電行老闆也接到謝電話稱「想承攬就需按比例交付回扣」，並交付85萬元。

檢方發現，其餘幾個廠商領標案契約文件時，謝就會說「我這邊有規矩的」或直言「沒有交會比較麻煩」，大多廠商怕遭刁難幾乎乖乖上繳；謝一共代林建堂向6名業者收589萬元回扣，由林拿去還個人土地債務、選舉經費等。

台中和平區前區長林建堂。圖／報系資料照
台中和平區前區長林建堂。圖／報系資料照

老大 回扣

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