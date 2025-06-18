女騎士雨天輾坑洞慘摔 腦出血右眼失明...判國賠311萬
彰化陳姓女子雨天騎機車輾到坑洞慘摔，釀腦出血傷及視神經導致右眼失明，她對交通部公路局中區養護工程分局提國賠求償323萬元，對方抗辯認為已有巡檢坑洞是偶發造成，且陳女無駕照本身也有疏失；台中地院仍認管理有欠缺，判國賠311萬元，可上訴。
陳女主張，她2022年5月17日騎機車經彰化時，因路面上有1個長0.8公尺、寬0.6公尺，深度4公分的坑洞，行經閃避不及壓到摔車，造成腦出血、顏面骨折、右視神經萎縮已完全無光感，依醫療、勞動力減損及精神撫慰金，一共求償國賠323萬9483元。
中區養護工程分局抗辯稱，有委請廠商自2022年5月9日、16日完成每周1次巡查，事前未接獲有坑洞，應是16日巡查後才形成，屬突然性、不可抗力的偶發事故，認為管理上無欠缺，且陳女沒有駕照且在雨天騎車，未注意狀況及減速，本身也有過失，聲明駁回。
台中地院查，根據巡查紀錄、當時降雨量，事故前的路面已有沉陷，但中區養護工程分局仍未即時處理，最終導致沉陷情形因連日下雨，並於5月17日產生坑洞，顯見其對路面沉陷未盡養護、巡查及檢測義務，管理上有欠缺。
法院審酌，陳女摔車後有肢體功能障礙、右眼完全無光感，勞動力減損達57%，精神上受相當程度痛苦，根據醫療、勞動力減損及精神撫慰金等，一共判中區養護工程分局應給付她311萬多元。
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