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又有第三方支付涉嫌淪洗錢平台 涉案金額高達60億元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

第三方支付平台「旺Pay」母公司「旺沛大數位」涉嫌與不法集團勾結，洗錢超過60億元，其中大多數金流都是供博弈娛樂城及詐騙集團將非法資金洗白，檢調通知14名涉案人到案，訊後3人羈押禁見，其餘11人分別以3萬到200萬元交保。

高雄地檢署指出，旺Pay的姜姓負責人涉嫌利用合法掩護非法，以旺沛公司與非法博弈娛樂城及詐騙集團配合，再由李姓、黃姓共犯等人共同設立數十間人頭公司，讓非法業者與旺沛公司簽立金流服務，讓人頭公司作為旺沛的特約商店，協助不法集團洗錢。

旺沛的洗錢手法，疑似是利用不實文件通過數發部查核，再利用旺Pay的第三方支付平台；每當非法博弈娛樂城及詐騙集團有賭客資金或詐騙民眾的款項入帳時，人頭公司就能利用旺Pay取得銀行或超商代碼業者派發的虛擬帳號或繳費代碼，提供給賭客或詐騙受害者將錢轉入，但名義上卻偽裝成特約店販售遊戲點數等商品的收入。

檢調初估，旺沛公司已為不法集團洗錢金額超過60億元，高雄地檢署在6月11日指揮全台各縣市多個調查站處，並與數發部、財政部合作，在全台同步搜索31處地點，扣押主嫌的名車、涉案人手機、電腦等，並向法院聲押旺沛公司帳戶內的6500萬餘元資金，及姜姓、陳姓負責人名下10筆不動產。

檢方通知14名涉案人到案說明，訊後認為旺沛公司的姜姓負責人等3人在內涉嫌違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法幫助犯三人以上共同加重詐欺取財及幫助犯意圖營利提供賭博場所及聚眾賭博、行使偽造文書等罪，向高雄地院聲押禁見獲准。

掛名旺沛公司負責人的陳姓女子則經高雄地院裁定以200萬元交保，其餘涉案人則分別以3萬至10萬元不等交保。

高雄地檢署。記者巫鴻瑋／攝影
高雄地檢署。記者巫鴻瑋／攝影

詐騙集團 洗錢

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