針對日前媒體報導桃園機場非法白牌車駕駛違規攬客遭攔查卻拒檢逃逸，導致1名外籍旅客從車內摔落的事件，嚴重損及國門形象。為此，內政部警政署航空警察局於昨(17)日，由局長廖恆裕率領該局人員前往拜會法務部行政執行署桃園分署分署長丁俊成，共同商討防制對策及相關事宜。

航警局局長廖恆裕率領該局人員前往拜會法務部行政執行署桃園分署分署長丁俊成，共同商討機場黃牛防制對策及相關事宜。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，經雙方與會人員討論後，達成以下共識。積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」大戶加以列管，並促請各個移送機關以專案方式移送桃園分署執行；桃園分署優先加強執行「機場黃牛」大戶案件，同時不排除採取拘提、管收等強制手段，並適時發布新聞稿，以達嚇阻效果；桃園分署配合航警局勤務時間，如發現「機場黃牛」在航廈出沒，桃園分署即時依法查扣財產。

桃園分署將配合航警局勤務時間，如發現「機場黃牛」在航廈出沒，桃園分署即時依法查扣財產。圖：桃園分署提供

桃園分署呼籲，民眾往返桃園機場請搭乘合法之交通工具，切勿搭乘非法白牌車，以確保自身安全。桃園分署針對積欠違規罰鍰的「機場黃牛」案件，亦將強力執行，共同守護國門形象及尊嚴。

本文章來自《桃園電子報》。原文：機場白牌黃牛亂象多！桃園分署與航警局祭對策