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科技業請喝花酒給回扣 衛福部3院主管涉貪 2人今改判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中科技公司林姓負責人為求標案順利，從2012年開始，積極參與衛福部台南嘉義、朴子醫院的採購案，涉以提供回扣、送手機、招待到有女陪侍的酒店飲宴等方式，賄賂醫院資訊、行政科室主管、管理師等6人，台南醫院陳姓組長收回扣長達10年，金額達97萬元最多，二審今審結，嘉義醫院陳姓主任、台南醫院羅姓管理師獲改判，陳判刑4年6月；羅判刑2年，緩刑5年、公益捐10萬元，其餘上訴駁回。

台中高分院今宣判，針對嘉義醫院陳姓主任、台南醫院羅姓管理師部分，因二人繳回犯罪所得，撤銷改判，陳判刑4年6月、褫奪公權6年、69萬餘元的犯罪所得沒收，另外羅姓管理師改判2年、褫奪公權2年、緩刑5年、公益捐10萬元，犯罪所得8100元沒收，其餘上訴駁回，仍可上訴。

一審去年底審結，分判台南醫院陳姓組長3年2月、嘉義醫院陳姓主任6年、朴子醫院張姓高級資訊師2年8月，另依違背職務收受不正利益罪判台南醫院羅姓管理師2年6月；依違背職務收收賄賂罪、偽造文書罪判台南醫院陳姓管理師1年11月，緩刑4年，另名同院陳姓管理師依偽造文書罪判6月，緩刑3年，全案上訴台中高分院後今天審結。

檢調查出，林姓科技公司負責人為拓展業務，從2012年起積極參與衛福部中南部醫院辦理資訊設備採購案，與時任台南醫院資訊組陳姓組長、嘉義醫院醫務行政室陳姓主任、朴子醫院醫務行政室資訊組張姓高級資訊師約定，會支付回扣以求協助他投標。

檢調發現，台南醫院資訊組陳姓組長2012年至2022年，以購辦碳粉匣、醫療螢幕等，以每台收500回扣，長達10年收林男97萬2100元回扣。 嘉義醫院醫務行政室陳姓主任則以自行招標雷射印表機耗材、電腦主機等，收林男69萬4273元回扣，朴子醫院張姓高級資訊師也收14萬4000元回扣。 

另外，台南醫院資訊組羅姓資訊管理師未依規定訪價、詢價，直接拿林男提供的報價單予以採購，羅2020年1月還受林男邀請，到台中有女陪侍的金麗都儷晶皇宮酒店飲宴，2人消費1萬6200元都由林男支應，羅獲取8100元不正利益。  

林男又為包攬台南醫院雷射印表機碳粉匣採購案，再度搭應給陳姓組長回扣後，由陳指示下屬2名陳姓資訊管理師可直接跟林拿報價單，其中1人還收林男送的IPHONE手機。

一審時，陳姓組長5人都認罪，僅嘉義醫院醫務行政室陳姓主任矢口否認收回扣。

衛福部中南部三間醫院主管、管理師等人涉嫌收取業者回扣，二審今審結宣判。圖／本報系資料照
衛福部中南部三間醫院主管、管理師等人涉嫌收取業者回扣，二審今審結宣判。圖／本報系資料照

回扣 嘉義 台南

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