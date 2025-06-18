曾引爆軍醫集體貪汙案 醫材廠前董座訴訟中死亡不受理

國軍醫院前年爆發軍醫集體貪汙案，醫材廠商信興豐公司陳姓前董事長等人，前後向時任台中醫院骨科主任林建中上校、同院醫療部主任賴金湖上校及三軍總醫院基隆分院骨科部主任郭俊麟中校行賄，期約完成X光機採購案，陳被訴行賄罪嫌，因訴訟中死亡，法院判不受理。

台中地檢署2023年2月搜索林建中與妻子住處，查扣2300多萬元現金、點鈔機，分析金流及廠商對話，5月查獲同院醫療部主任賴金湖也收賄，6月再赴三軍總醫院基隆分院，查獲手術室主任郭俊麟涉案，在郭住處搜出164萬元，郭自動繳回不明財產474萬元。

檢方發現，信興豐公司事前掌握訊息，得知國軍台中總醫院2020年編列1000多萬元預算購買「可移動式C臂型X光機」，其為確保取得標案、驗收通過，由陳姓前董事長、甘姓前總經理出面，向林建中承諾以標案金額5％當回扣，林答應就護航標案驗收完成取得賄款。

檢方清查，林及擔任教師的妻子，2人2020年至2022年年收入近2200萬元，妻子卻數次將不明大筆現金存入戶頭，還買房、160萬元進口車，購入佛像、支付管理費，加上衣櫥、保險箱查扣現金，扣除查得賄款104萬元，認定兩人不明財產增加4531萬多元。

另外，賴金湖、郭俊麟均負責各自院區「數位型C臂移動式X光機」採購案，分別也收受信興豐公司61萬元、300多萬元回扣。

檢方偵結依貪汙違背職務收受賄賂、財產來源不明等罪嫌，起訴林建中、賴金湖及郭俊麟等3名軍醫，依洗錢罪嫌起訴林妻，另依貪汙交付賄賂、違反政府採購法等起訴陳等21名業者。