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港籍男搭長榮飛台灣「機上抽電子煙」 落地遭送辦起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

香港籍謝姓男子今年1月搭乘長榮航空班機自馬來西亞飛往台灣，飛行途中謝男明知不可，仍於座位上抽電子煙遭空服人員發現報警。桃園地檢署近日偵結，依違反民用航空法起訴。

檢方調查，香港籍36歲謝姓男子今年1月30日搭乘長榮航空BR-228班機，由馬來西亞吉隆坡飛往桃園國際機場航行途中，明知於飛機關閉艙門並經機上空服人員宣布禁止使用起至開啟艙門止，不得於飛機上使用干擾飛航及通訊器材，卻仍於同日下午5時20分許，在班機座位上使用電子煙，經空服人員發現制止，於該班機降落後報警究辦，並扣得謝男電子煙1支。

案經內政部警政署航空警察局刑事警察大隊移送偵辦；謝男於警詢中坦承不諱，與證人警詢時證述情節相符，並有扣押筆錄、護照影本及登機證影本、香港澳門居民網路申辦入台許可同意書暨入境登記表、客艙安全事件檢舉書等物，謝男犯嫌應堪認定。

檢方表示，核謝姓被告所為違反民用航空法第43條之2第1項而犯同法第102條第1項之航空器飛航中使用干擾飛航器材罪嫌，依法起訴，扣案電子煙1支宣告沒收。

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港籍謝男搭乘長榮航空班機自馬來西亞飛往台灣，途中在機上抽電子煙，一抵達桃園國際機場即遭送辦。記者周嘉茹／攝影
港籍謝男搭乘長榮航空班機自馬來西亞飛往台灣，途中在機上抽電子煙，一抵達桃園國際機場即遭送辦。記者周嘉茹／攝影

香港 電子煙 長榮航空

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