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他到區公所辦補助戶口多一個女兒 原來…前妻離婚後登記
台南市李姓男子至區公所辦中低收入戶補助，卻發現戶籍內多了一個女兒，記載為他的婚生子女；但他早就跟前妻分居多年，前妻竟在離婚後將女嬰登記為他的女兒，提出請求否認子女訴訟。台南地院依據成大醫院鑑定報告，他與孩子的親子關係概率為0，判決准許。
判決書指出，李姓男子與黃姓女子在1985年7月結婚，婚後生下長女，但黃女沒多久就離家出走，與李分居多年，直到1992年10月突然返家，要求離婚；李希望她能好好考慮，如果一年後仍然無法回復感情，再辦理離婚，黃女仍在1993年10月返家，要求離婚。
李與黃女離婚後，就沒有再聯繫，去年10月他到區公所要辦理中低收入戶補助時，才發現戶口多了一個女兒，是在1998年9月申報戶籍；據戶籍謄本顯示，因他與黃女曾有婚姻關係，黃女生下的女嬰，依法被推定為是他的女兒，但他完全不知此事。
李姓男子向法院提出請求否認子女訴訟，指出戶籍內的次女，並非他的親生子女；法院依據成大醫院婦產部分子遺傳室血緣鑑定報告書，記載略以：兩人血緣關係，親子關係概率值為0.000000%，認定李所說屬實。
法院審酌，李的主張屬真實可採，其聲請裁定確認戶籍內的次女，並非自他受胎所生婚生子女，且黃女及其女兒均同意，為有理由，判決應予准許。
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