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提款卡借男友密碼改他生日 結果他賣詐團…讓她成被告
楊姓女子和李男交往期間，把2個帳戶提款卡借給李男使用，密碼也改成他的生日。沒想到李男把帳戶賣給詐欺集團，讓她成為被告。楊女說不知情，李男也為她作證，但檢察官指李男維護楊女不可信。法官依事證採信楊女的辯詞，判她無罪。全案可上訴。
檢察官起訴楊女在去年3月間，把自己名下的2個金融機構帳戶的提款卡及密碼，交給身分不詳的詐欺集團成員使用，讓詐團行詐術，讓5名被害人共匯入約25萬元後，全被詐團成員轉匯或提領出去，涉犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪嫌。
楊女辯稱，她並沒有出賣自己的帳戶，她的帳戶提款卡是被李姓前男友拿走的。兩人交往期間，她將她的提款卡借給他，密碼也改成他的生日，後來他趁她生病的時候，把她的2張提款卡，連同他的提款卡一起賣掉，事後才跟她說賣給陳姓學弟。
基隆地方法院法官傳李姓男子出庭做證，李男說，和楊女曾為男女朋友，有拿過她的銀行帳戶提款卡，拿了幾張、是哪家銀行不記得了。交往期間就知道楊女提款卡的密碼，當時陳姓學弟說有個賺錢的機會，用在娛樂城的，每個月會有薪水，他就把自己的郵局提款卡和楊女的提款卡，放在火車站的置物櫃交給陳，交出前沒有跟楊女說。
檢方認為，李男的證詞是在維護楊女，不可採信。法官指出，李男和楊女已非男女朋友，李經法院告知拒絕證言權及具結意義後，仍稱在未告知楊女情況下，把她的提款卡交付他人，證詞應屬可信，也可證楊女辯詞並非無根據。
法官查出，楊女是因李男的關係認識陳男，楊女說陳不熟，自無理由將把提款卡交付給陳男並告知密碼，採信楊女在法院審理時的陳述，即提款卡及密碼是由李姓前男友未告知下拿走並交付他人使用。檢察官所舉各項證據方法，未能讓法院確信楊女有幫助詐欺取財及幫助洗錢不確定故意及犯行，基於無罪推定原則，判決楊女無罪。
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