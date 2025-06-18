為25元蛋餅她大鬧早餐店要求退貨 換來拘役25天還不准緩刑

64歲蕭姓婦人在早餐店買了25元蛋餅，稱要退貨遭早餐店拒絕，她竟闖入櫃台強取25元；店家持手機錄影，她還打掉手機致螢幕毀損，台南地院一審判處拘役25日，可易科罰金25000元，蕭婦不服上訴稱無罪。台南高分院以她毫無悔意，駁回上訴並不准緩刑。

判決書指出，64歲蕭姓婦人去年3月以25元購買台南市東區一間早餐店蛋餅，離去後又返回說要退貨；陳姓老闆娘以食品售出有衛生疑慮拒絕，蕭婦竟強行進入早餐店櫃台，徒手取走零錢盒內25元。陳女持手機錄影蒐證，蕭婦還大力推甩手機，致手機摔落地面螢幕毀損。

陳女報警提告，蕭婦在台南地檢署偵訊時，辯稱對方想將錢丟在地上，所以她搶先拿走，她想阻止對方拿手機拍攝，是陳女手機沒有拿穩才掉落；檢察官依強制、毀損等罪提起公訴，台南地院依她犯後否認犯行，態度非佳，判處拘役25天。

蕭婦卻再上訴稱無罪，表示是陳女搶走她的沾醬，妨害她使用的自由；陳女拿手機亂拍，嚴重侵害肖像權，妨害她人身自由。蛋餅原物歸還，沒有汙染，陳女好好還錢就好，是陳女態度不好，就要這樣搞，把錢丟在地上，妨害她交易自由。

蕭婦否認碰到陳女手機，聲稱是陳女拿手機一直在她眼前晃動，陳女自己沒有拿穩，自作自受；而且陳女當下沒有出示手機狀況，事後又造假很過份，很惡劣傷人。她曾經想要跟陳女協商，陳女拿手機在她面前甩，像刺蝟一樣，不可理喻，只好作罷。

蕭婦辯稱，她已經忍耐，講的都是事實，請判她無罪。她還要照顧長期臥床、又失智的母親，且她長期沒有收入，沒有錢，也沒有時間，地院判決會讓她雪上加霜，請法官情、理、法兼顧，希望大事化小事，賜她無罪。若要判刑，請判緩刑。

高分院認為，早餐店為營業場所，未經店主許可，不得強行進入櫃台，或未經許可自行取走放在櫃台內財物；蕭婦未經陳女同意，強行進入早餐店櫃台內自行取走金錢，已妨害陳女經營早餐店之合法權利。

再者，蛋餅為食品，因衛生上疑慮，陳女經營的早餐店採售出不得退還政策，亦屬經營早餐店合法權利；蕭婦不思理性以法律途徑解決消費爭議，卻強行進入早餐店櫃台內，徒手取走櫃台內零錢盒之25元硬幣，構成妨害自由罪。

高分院指出，當時蕭婦推甩陳女手機致摔落地店，陳女說要報警，蕭婦就直接出門騎自行車離去，顯見螢幕損壞，並非是陳女手未拿穩手機所造成；蕭婦空言主張是陳女自行造成或事後造假云云，均僅屬其事後卸責之詞，無從憑採，已構成毀損罪。