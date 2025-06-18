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被停車場柵欄敲到頭 男子怒告高雄長庚醫院求償39萬元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名阮姓男子前年3月走在高雄長庚醫院停車場車道時，被突然下降的柵欄當場敲到頭，造成阮男腦震盪送醫，事後還無法工作好一陣子，讓阮男憤而向醫院提告求償39萬餘元，不過法官調查後認為醫院無過失，判院方免賠，全案仍可上訴。

判決書指出，阮姓男子2023年3月14日下午4時許，從高雄長庚醫院停車場車道旁的公園人行道，徒步往車道方向前進，正要穿越停車場出入口時，剛好跟著一輛進出停車場的車輛進出，沒想到車子才通過，柵欄就放了下來，直接往阮男頭上敲去。

阮男被敲到頭後痛得走到路旁，監視器則拍下事發後有另一輛車靠近柵欄，柵欄又再次自動升起，阮男因此在事後提告醫院，認為是長庚醫院停車場管理員疏未注意，且停車場出入口未加裝禁止行人通行的警告標誌，才會導致他被柵欄敲到腦震盪，還因此無法工作，向醫院求償39萬6006元。

不過醫院出庭時辯稱，該處柵欄是自動升降，並沒有人力操作不當的問題，主場沒有違反注意義務，並指出該處為醫院職務宿舍車道出入口，本來就不是供人通行使用，且該柵欄為自動感應運作。

法院審理後認為，院方已設有相關警告標誌，於設置或管理均無過失，且自動柵欄機旁側的警衛室門口就貼有「無停車證禁止進入」等字樣的告示牌，且地面柏油路上也有以白色油漆所寫的「出口」標示，柵欄外側靠馬路處另畫有斑馬線專供行人通行，正常一般人都知道是車輛出入口，不是讓行人通行，阮男自己執意從該處穿越車道，本來就應該停下仔細觀察周遭環境。

橋頭地院判決，是阮男逕行穿越車道導致自己被柵欄擊中而受有損害，因此阮男沒有理由向醫院求償，駁回告訴，判醫院免賠。

橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

長庚 車道 停車場

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