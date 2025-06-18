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假地政士結合詐團辦貸榨乾被害人 士檢偵結起訴16人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

資產管理公司蘇姓男子等3人向他人租用地政士執照，與貸款仲介、業者合作，結合詐欺集團情資，專挑遭詐民眾辦理不動產抵押權貸款，待被害人無力償還時收取違約金詐財逾千萬元，士林地檢署指揮警方偵辦，偵結依組織、詐欺、重利、洗錢等罪嫌起訴16人。

檢警調查，蘇男等4人是2家資產管理顧問公司負責人及員工，其中蘇男等3人無地政士執照，卻向他人租用執照經營公司，謊稱具地政士資格，對外招攬貸款媒合，並協助貸款人辦理不動產登記業務。

4人與許姓貸款仲介、貸款業者等12人合作，待詐欺集團以假投資手法行騙後，提供詐欺被害人急需資金的訊息，再由貸款仲介聯繫被害人，媒介給資產管理公司辦理不動產抵押權貸款，於貸款交付前預先扣除利息、手續費、代書費等款項，並於被害人無力償還時收取違約金，詐得顯不相當的重利款項。

部分被害人取得貸款後，旋即遭受詐欺集團第2次假投資詐騙，包含蘇等16人「貸款組」在內，整個詐團去年間先後詐騙15名被害人，犯罪所得逾1千逾萬元。

士林地檢署檢察官邱獻民指揮警政署刑事局、新北、台北、花蓮、台中、台南、屏東縣警方等介入偵辦，但除蘇男等16人外，其上游詐團身分背景仍未明，持續追查中。

檢方認定，蘇等16人涉嫌違反組織犯罪防制條例「參與犯罪組織罪」、刑法「3人以上共同犯詐欺取財罪」、「重利罪」及洗錢防制法「洗錢罪」等，偵結依法起訴。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

資產 詐欺 被害人

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