點明新南向政策漏洞及隱憂 基層執法者：大快人心！

本報關注外籍人士來台非法工作議題，昨出刊調查專題，旋即有基層執法人員稱「大快人心！」，認為政府高層為衝高觀光人次而漠視外籍者從事不法，長期造成執法人員身心負擔。

本報相關報導指出，政府推動新南向政策後，大量東南亞籍人士來台交流，來台失聯、逾期滯台或從事不法者也隨之增加，近年甚至有飲酒場所主打「泰國店」、「越南店」吸客牟利，部分黑幫介入把持人力資源，也以此壯大，然而政策缺乏管制配套，執法者抓不勝抓。

專題報導刊出，基層執法人員反映，若政府將外籍人士從事不法列為查緝重點，春色不法幾乎無所遁形，「但主因整個政策走向，政府不可能自打臉」，新南向政策缺乏管制配套，不從源頭管理，相關不法抓不勝抓，看在民眾眼裡，又變成執法者不作為。

尤其是報導中點出「衝觀光衍生治安問題值嗎」，簡直「大快人心！」，每次社會關注相關議題，內政部、觀光署、外交部等機關都只會回應「落實審核、加強防堵」等空話，實則從未提出具體的源頭管制措施，長期增加基層執法人員負擔，相關治安問題竟已成老生常談。