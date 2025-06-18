點明新南向政策漏洞及隱憂 基層執法者：大快人心！
本報關注外籍人士來台非法工作議題，昨出刊調查專題，旋即有基層執法人員稱「大快人心！」，認為政府高層為衝高觀光人次而漠視外籍者從事不法，長期造成執法人員身心負擔。
本報相關報導指出，政府推動新南向政策後，大量東南亞籍人士來台交流，來台失聯、逾期滯台或從事不法者也隨之增加，近年甚至有飲酒場所主打「泰國店」、「越南店」吸客牟利，部分黑幫介入把持人力資源，也以此壯大，然而政策缺乏管制配套，執法者抓不勝抓。
專題報導刊出，基層執法人員反映，若政府將外籍人士從事不法列為查緝重點，春色不法幾乎無所遁形，「但主因整個政策走向，政府不可能自打臉」，新南向政策缺乏管制配套，不從源頭管理，相關不法抓不勝抓，看在民眾眼裡，又變成執法者不作為。
尤其是報導中點出「衝觀光衍生治安問題值嗎」，簡直「大快人心！」，每次社會關注相關議題，內政部、觀光署、外交部等機關都只會回應「落實審核、加強防堵」等空話，實則從未提出具體的源頭管制措施，長期增加基層執法人員負擔，相關治安問題竟已成老生常談。
據悉，外籍女子來台從事非法打工、陪酒、性交等，背後已形成「暗黑產業鏈」，昨更傳出台北市警方年初掃蕩萬華區西昌街某應召站時，查獲多名「正在性交」的外籍女子，後續竟查出新北市2名警員與不法業者密切聯繫，涉嫌洩密等罪，遭搜索約談，再度凸顯相關不法已形成規模，甚至可能引起風紀顧慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言