被控收賄讓企業免罰 竹縣勞工處雙長涉貪起訴

新竹地檢署查出新竹縣政府勞工處處長劉家滿、副處長林東山涉嫌收賄，在勞檢裁罰過程中接受業者請託放水免罰。圖／新竹地檢署提供 新竹縣政府勞工處長劉家滿、副處長林東山被查出收受遠東公司禮券，接受請託讓業者免受勞檢裁罰，劉還因身兼某護理之家隱名股東，暗中協助業者規避裁罰。新竹地檢署昨依貪汙治罪條例起訴劉、林，並痛斥2人淪為企業門神，讓弱勢勞工申訴無門，嚴重損及機關公信力。

劉家滿、林東山與涉嫌送禮券行賄的遠東公司許姓公關，昨移審後，法官裁定3人繼續羈押禁見。對此，竹縣府回應，勞工處長、副處長依法停職，縣府配合並尊重司法調查；遠東公司則不回應。

新竹地檢署指出，遠東新埔廠王姓員工前年3月向勞工處申訴公司違法超時加班且未支付加班費。陳姓承辦人檢查屬實，擬罰5萬元，但劉家滿、林東山竟因收受許姓公關各賄賂3萬元與2萬5千元禮券，讓遠東免受5萬元罰鍰。

去年4月，王員再透過縣民信箱申訴公司未計入交接班時數，勞工處彭姓承辦人確認違法，擬罰10萬元，但劉家滿因繼續受賄，與許女聯繫後，再度改判不罰。後續又免除1次遠東公司裁罰5萬元。

不僅如此，新竹地檢還查出劉家滿身兼仟崧家園隱名股東，且收受范姓負責人分紅，免除6萬元違反勞基法裁罰；又和林東山基於個人利益，包庇投勞保不實的芊馨園護理之家，免罰26萬8756元。

檢方指出，經多月調查、約談，扣得裁罰相關公文、不罰內簽、對話與通訊紀錄、現金分紅、禮券及偽造簽名等證據，查出劉家滿、林東山收賄，還脅迫3名承辦人更改應罰為免罰，2人犯後否認收賄，惡性非輕，已嚴重損及官箴及人民對政府機關的信賴。