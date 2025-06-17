博弈教父寧羈押也不交3.5億保金 法官考量1點戴電子腳鐐當庭釋放

台中地檢署偵辦九州博弈集團起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳一度經2億元交保被撤銷，保金提高至3.5億元，陳拒絕交付再被延押2月至今天期滿，因檢方主張科技監控，台中地院今再裁定陳3.5億元具保、戴電子腳鐐，陳再度拒絕；中院提訊後考量陳願戴電子腳鐐，今晚當庭釋放。

中院指出，陳政谷覓保無著，經合議庭評議後，考量被告陳已配戴科技監控設備，且斟酌其先前具保在外期間，均有遵期至警局報到，參酌檢辯雙方意見，予以交保。

合議庭並限制陳住居，限制出境、出海8月，不得與同案被告、證人接觸或騷擾，並應於每周ㄧ、三、六早上8點至10點向南屯派出所報到1次，施以科技監控電子腳鐐。

台中地院3月中首次裁定陳政谷2億元交保，經台中高分院撤銷發回，中院3月26日更裁，維持同樣金額仍交保，但施以電子腳鐐監控，中高分院二度撤銷，並直言陳旗下九州財力雄厚，與交保金額顯不相當。

中院4月14日更裁，將陳政谷保金提高至3.5億元，施以電子腳鐐監控、定期向派出所報到，但陳當庭拒絕，表示「不願提供保金」，願回看守所羈押，屆時羈押期滿，他既無保金也不用受電子腳鐐束縛，中院因此裁定陳政谷自4月18日起，第3次延長羈押2月，今天期滿。