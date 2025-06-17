「隨便丟包變鄭文燦收賄」 王牌律師轟桃檢舉證草率怠惰

前海基會董事長鄭文燦被控桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，遭桃檢依貪汙罪起訴、具體求刑12年。委任律師錢建榮今表示，市府在六次會議中從未答應廖姓父子提的自辦市地重劃解套要求，批評檢方草率且舉證怠惰，無法讓外界信服。

錢建榮表示，之所以要求6次的市政府會議紀錄必須逐一勘驗，是因為檢方主張這些會議內容就是鄭與廖姓父子形成所謂行收賄罪的合議制。但事實上，從會議內容可得知廖姓父子希望市府免除重劃區內所有權人須全體同意的法定限制，希望政府能夠解套，但市府始終明確表達沒辦法。

「乾脆說只要主持會議、只要協調任何事情，都叫貪污治罪條例的收賄罪對價行為」，錢建榮認為檢方無法證明金錢對應何項職務行為，卻僅憑廖姓父子自行將500萬元丟包市長官邸，便認定鄭收賄，邏輯站不住腳，且鄭當時得知後即嘗試聯繫對方歸還，卻遭避不見面，後續開庭將提出相關證據證明。

錢建榮指出，去年12月底第一次勘驗會議紀錄，該場會議紀錄由鄭文燦主持，現場還有秘書長、各局處首長及相關承辦人在場，檢方於驗筆錄及起訴書中卻僅記載只有鄭文燦及廖姓父子開會，批評檢方不僅是草率，也是舉證責任的怠惰。