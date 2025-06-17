27歲女高中生又家暴媽媽 違反保護令遭判拘役15天

高雄一名27歲仍在就讀高中的女子因對媽媽家暴，經高雄少年家事法院裁定核發保護令，並要求這名女子必須接受教育輔導、精神治療。示意圖／AI生成

高雄市左營區一名27歲仍在就讀高中的女子因對媽媽家暴，經高雄少年家事法院裁定核發保護令，並要求這名女子必須接受教育輔導、精神治療，但她之後卻沒有依裁定接受完整治療，還推拖是因上課太忙忘記了，違反保護令遭提起公訴，橋頭地院近日審理後判她拘役15天，還要向公庫支付12000元。

判決書指出，這名女子對媽媽家暴，被少年家事法院裁定需要接受12周認知教育輔導、每周至少2小時，還要由醫師安排住院或門診接受精神治療，每4周至少1次門診，再由主治醫師決定增加或縮短就醫頻率，或安排住院治療，並且要向高雄市衛生局電話報到接受處遇計畫的安排。

法院裁定女子需要定期到高雄長庚醫院接受治療，但後來女子又向衛生局改到高雄榮總治療，不過這名女子事後竟然違反保護令裁定，只完成認知教育輔導課程後，就沒有繼續接受完整精神治療療程。

她辯稱，她因為這段時間回學校讀書比較忙碌，有時會將陌生電話設為拒接，所以才會漏接高雄市衛生局人員的電話，也因此就忘記精神治療的事情了。

不過，檢察官並不相信她的說法，更質疑她，明明自己、爸媽都知道衛生局在找她，爸媽也有轉達衛生局的通知，怎麼可能會因此徹底忘記自己需要接受精神治療，因此依涉嫌違反保護令內容在去年10月將她提起公訴。

橋頭地院法官審理後認為，女子漠視保護令，不僅未能配合完成法院裁定，一開始還否認自己的行為，因此近日依違反保護令判她拘役15天，得易科罰金，並需要在6個月內向公庫支付12000元。

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