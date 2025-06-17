子女控回家就是要錢打人 高齡冷血父提告討扶養費判決出爐

林姓老翁因年事已高又有病痛纏身，提告稱無法工作要求三名子女應給付扶養費；子女反提出請求免除扶養義務，主張林過去從未負擔家用，回家就是跟母親要錢，還會動手打人，母親為了離婚籌措10萬元交付才脫身。台南地院駁回林的請求，判決子女免除扶養義務。

林姓老翁因罹患帕金森氏症等病症，無法工作不能維持生活，提出請求給付扶養費訴訟，指出他名下雖有7輛汽車，均為之前經營二手車工作時登記在名下，各車實際上均已不能使用，無經濟價值，僅因無力繳納稅金而無從辦理報廢，他有受扶養之必要。

林主張，他現在住台南市，每月所需扶養費依市府公告今年度台南最低生活費15515元計之，由子女3人平均負擔，每人每月負擔5172元；他請求子女應自今年年2月1日起至他死亡之日止，按月於每月10日前，各給付聲請人扶養費5172元。

林的三名子女同時反提出請求減輕或免除扶養義務訴訟，林的女兒主張，父親當年與母親結婚後，對家裡不聞不問，任由母親自行租屋、支付一切生活開銷；父親返家便將家中財物取走，母親如有不從，即遭隨意打罵。

林的女兒表示，在她出生後，父親未負擔家用，母親為扛起養家責任，只好從事粗工工作；後來因不堪忍受，要與父親離婚，父親竟要求母親需給付10萬元才同意離婚；母親只好籌措10萬元交付，父親在離婚後，從未探視、扶養過她。

林的二個兒子均表示，父親離婚後沒有盡過扶養義務，縱使返家，也只是為了要錢，要不到錢便動手打人，對他們也有不當對待；三名子女指出，父親無正當理由未盡扶養義務之行為，顯屬情節重大，請求准予免除子女扶養義務。

法院調查，林姓老翁對三名子女所說未善盡扶養照顧責任，並不爭執；且林女目前從事教師工作，已婚尚須扶養二名子女，林的二個兒子均未婚，須負擔自身生活，皆無餘力支付父親生活所需相關費用。

法院審酌，林姓老翁對負扶養義務的三名子女，無正當理由未盡扶養義務，情節重大，請求子女給付扶養費，為無理由，應予駁回；子女請求免除對於父親的扶養義務，為有理由，判決應予准許。

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