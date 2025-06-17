屏東五連霸前議員違法堆置廢棄物 檢聲押禁見獲准

屏東縣鍇霖公司負責人是連5任前縣議員劉淼松，現改名為劉明坤，涉嫌未依規定作業流程處理廢棄物，還將廢棄物長期堆置在廠區，形成大型廢土堆，且為了規避監管，指示工地負責人陳男，請砂石車司機將廢棄物運到場外非法堆置。檢方獲報展開調查，劉明坤、陳男，依違反廢棄物清理法向法院聲請羈押禁見獲准。

屏東地檢署組專案小組調查，本月3日持法院核發搜索票，前往鍇霖公司廠區等9處執行搜索，並經檢察官楊士逸與專案小組在該公司廠區現場開挖，發現有大量黑色廢塑膠混合物、廢輪胎，開挖現場更傳出異味，部分塑膠物仍有微熱溫度並呈現黑色燃燒態樣。

檢方調查，鍇霖公司經主管機關核定廢棄物清理計畫書（下稱廢清書）載明，營建混合物應經破碎、篩選及磁選等程序，剔除塑膠、金屬與雜質後，方得作為再利用產品運出。但從今年1月以來，劉明坤沒有依廢清書所定作業流程處理廢棄物，僅在廠內以少量投入機具製造作業的假象，產出物實質仍與未處理的營建混合物無異，無法作為市場銷售的產品。

檢方發現，劉男竟將這些混合物長期堆置廠區，形成大型廢棄土堆。為規避監管並圖非法牟利，劉指示工地負責人陳男，聯繫砂石車業者派遣曳引車司機，將未經處理廢棄物運出廠外，違法傾倒在枋寮鄉、東港鎮等多筆地號土地，現場經環境部環境管理署查證，初步估算非法堆置體積逾2萬2900立方公尺。

檢方調查，劉明坤、陳男還提供廢清計畫書申報人員不實資料，在環境部「事業廢棄物申報及管理資訊系統」與內政部國土管理署「營建剩餘土石方資訊服務中心」系統中，虛報鍇霖公司收受營建混合物及營建剩餘土石方重量及鍇霖公司產出砂石混合物重量；鍇霖公司更虛構下游買方某企業，填報不實交易紀錄以規避查緝。

檢方指出，劉明坤在今年1月前，從不詳處所收受大量廢塑膠混合殘渣，非法回填公司廠區，嚴重違反許可內容。檢方3日搜索，帶回劉明坤、陳男等人，訊後違反廢棄物清理法、刑法第215條業務上登載不實等罪，有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲押禁見，法院4日裁定劉明坤10萬交保，陳男6萬交保。檢方提抗告，高分院裁定撤銷，屏東地院今裁定兩人收押禁見。

屏縣環保局統計，近五年鍇霖公司開罰21件、罰金共157萬2000元，有些未繳，送強制執行。