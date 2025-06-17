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前立委陳歐珀被控收賄、洗錢羈押禁見 抗告遭駁回確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民進黨前立委陳歐珀（中）6月4日凌晨被移送台北地檢署複訊，4日晚遭台北地方法院裁定收押禁見，他提抗告，台灣高等法院今駁回確定。資料照片。記者林伯東／攝影
民進黨前立委陳歐珀（中）6月4日凌晨被移送台北地檢署複訊，4日晚遭台北地方法院裁定收押禁見，他提抗告，台灣高等法院今駁回確定。資料照片。記者林伯東／攝影

民進黨前立委陳歐珀涉利用提案修法、舉行公聽會幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金，且收取業者賄賂數百萬元，台北地檢署複訊後聲押禁見，台北地方法院6月4日開羈押庭，認為陳出入境紀錄頻繁，有相當理由足認有逃亡之虞，裁定羈押禁見。陳抗告，台灣高等法院今駁回確定。

高院指出，北院以陳歐珀涉犯貪汙治罪條例職務上行為收受賄賂及不正利益、財產來源不明與洗錢防制法洗錢等罪，犯罪嫌疑均屬重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，伴隨高度逃亡風險，認為有逃亡可能，並有事實足認有串證及滅證之虞，且本案還有相關犯罪事實及涉案人士待調查，又無其他侵害更小手段可以確保偵查程序順利進行，因此有羈押及禁止接見、通信必要，裁定羈押禁見並無違誤。

陳歐珀抗告主張他不符合羈押要件，北院的裁定理由不備，高院認為說詞不可採，因此駁回，不得再抗告。

依北院裁定，自6月4日起羈押2月，並禁止接見、通信。

檢廉調查，陳涉嫌從2016年到2020年間，收受聯興國際不正利益，利用在立法院交通委員會的職權，以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金、疫情補助等。2018年1月初，德籍「梅爾斯」貨輪不慎撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備後，陳歐珀又推動修改商港法，把民營公司列入管理對象，確保業者臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失；提案修法，疑有利益輸送問題。

台北地檢署3日指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及許仁圖10人到案，檢方複訊依不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌聲押陳歐珀。

陳歐珀 貪汙 洗錢 民進黨

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